אחרי חודשים ארוכים שבהם הצרכנים התרוצצו בין המקררים הריקים, בשורה משמחת מגיעה מהמחלבה: תנובה מדווחת על פתרון התקלה המורכבת באלון תבור. החברה צפויה להגדיל משמעותית את האספקה כבר השבוע, ולהחזיר את המוצרים למדפים ברשתות השיווק (בארץ)
במהלך דיון בוועדת הכספים, שאל ח"כ מיקי לוי את שר הכלכלה אריה דרעי, על הסרטון שהוכיח כי בגביעי הקוטג' של תנובה יש פחות מהמשקל הנקוב. בתגובה אמר דרעי, כי יועצו איציק אלרוב, שיזם את מחאת הקוטג' יבדוק זאת (פוליטי)
הגולש אורן יצחקיאן פרסם בפייסבוק סרטון בו הוא מוכיח לטענתו כי גביעי קוטג' של תנובה במשקל 125 גרם מכילים פחות מהכתוב על האריזה. תנובה מסרה כי "התקלה אותרה ומטופלת" וקוראת לצרכנים לפנות לקבל פיצוי (צרכנות)
ועוד שביתה במדינת השביתות ששוברת את השיאים של עצמה: אמש (מוצאי-שבת) הודיעו עובדי חברת 'תנובה' כי יפסיקו לחלק קוטג' לרשתות השיווק ולמרכולים. הסיבה: תנאי העסקתם הלא-מספקים. במכתב לחברה, דורש ועד העובדים מהחברה תוספות שכר, ובנוסף - הבטחה כי לא יפוטרו עובדים בקרוב
לפני מספר ימים נחשף בפייסבוק צילום - לפיו "פסק זמן נמכר ברשת אמריקנית ב-69 סנט בלבד, לעומת המחיר בארץ שעומד על 6.30 שקל. חשיפת התצלום מחוללת סערה ובחברת שטראוס-עלית נכנסו ללחץ והכריזו על מבצעים זמניים. עכשיו, איציק אלרוב, יוזם מחאת הקוטג', מדבר על המחאה החדשה
בשני מוקדים מרכזיים במגזר החרדי חולקו הבוקר אלפי שקיות חלב לאברכים מעוטי יכולת ● המארגנים: יוזמי מחאת הקוטג', שמבקשים להוכיח כי המחירים הגבוהים נובעים מרצון לגרוף קופה על גבם של הצרכנים ● בבית הכנסת הבני-ברקי וברחוב מלכי ישראל הירושלמי נעמדו אלפים וקיבלו חלב חינם (ארץ)
איציק אלרוב, האברך מבני-ברק, יוזם מהפכת הקוטג' בפייסבוק ומי שפתח בגל המחאות הציבוריות בישראל, ממשיך במלוא המרץ ליעד הבא. היום, אחר הצהריים, הוא מארגן הפגנה מול ביתו של איש העסקים נוחי דנקנר. "נפגין כנגד יוקר בישראל שאחד האחראים לו הוא נוחי דנקנר", מסביר אלרוב
בעקבות גלי חרם הצרכנים השוטפים את הארץ, ש"ס נזכרה לפתע באג'נדה החברתית שלה: ועדה מיוחדת תגבש רשימת מוצרים שמחירם מופקע. המלצות הוועדה יוגשו ליו"ר ש"ס אלי ישי, ולאחר בחינת ההמלצות, תקרא סיעת ש"ס לציבור להחרים את המוצרים היקרים ולא לקנותם עד אשר מחיקם המופקע ירד
ההמלצה לבצע קניות מתוך רשימה מסודרת, היא עתיקת יומין, הניסיון בצרכנות נבונה מלמד כי קנייה באמצעות רשימת כזו, היא קנייה חסכונית וכדאית יותר. מהי חשיבותה של רשימת קניות? איך אפשר לחסוך באמצעותה כסף? מהם הסודות לניהול רשימת קניות יעילה? שושי הלר מגישה פרק נוסף של צרכנות נבונה
צוות מיוחד של לשכת המסחר גיבש המלצות לטיפול בנושא מחירי מוצרי החלב. ההחלטות תומכות בביטול מכס על יבוא אבקת חלב, אך מתנגדות לביטול המע"מ על מוצרים נבחרים. הוועדה הציעה להפחית בצורה הדרגתית של 20% מידי שנה, את מכסי המגן על שורה ארוכה של מוצרי חלב, למשך 5 שנים עד לחיסולם המוחלט של המכסים
הציבור בישראל נאנק תחת עולם הכבד של מחיר החשמל והזינוק במחירי הדירות ● אחרי שהמאבק על מחירי הקוטג' נחל הצלחה, בש"ס קופצים על העגלה ומבקשים להוזיל את מחירי החשמל והדירות ● ח"כי התנועה קיימו היום דיון מיוחד בנושא ● ח"כ וקנין ל"כיכר השבת": "נאבק בכל דרך" (ארץ)
השוואת מחירים שערך האתר הכלכלי "דה מרקר" גילתה כי בעיר התורה והחסידות זול יותר לקנות, בהשוואה לרשתות פופולאריות. בראיון לכתבה אמר הרב מנחם כרמל, מהרשת החרדית בר כל, בתגובה על הפרש מחירי הקוטג´ "הורדנו את המחירים על חשבוננו, חברות שטראוס, תנובה וטרה לא שיתפו איתנו פעולה."
ח"כ ישראל אייכלר בדיון בוועדת הכלכלה על הפיקוח למוצרי חלב: "עברנו מכלכלה הסתדרותית בולשביקית לשליטה משפחתית ריכוזית וכך נוצר קאפיטליזם אכזרי". הרב אייכלר קרא לבעלי המחלבות להקשיב לרחשי לב הציבור ולהודיע מרצונן על הוזלת מחירי מוצרי החלב (חדשות, צרכנות)