חבר הכנסת ביסמוט הזמין את חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד לשיחת נזיפה, בעקבות "פריצה של חברי יש עתיד ללשכתו של ביסמוט בשבוע שעבר, אירוע שביסמוט הגדיר כחציית קו אדום וכפגיעה חמורה בהתנהלות הוועדה" (חדשות, פוליטי)
המלחמה בעזה והוצאת רוב הלוחמים מהרצועה; ניהול המלחמה והביקורת על רה"מ נתניהו; החטופים שעדיין בשבי חמאס; המחירים הקשים בעסקה; הקריאה לגנץ ואייזנקוט לפרוש ממשלת החירום; סערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות; הפריימריז ב'יש עתיד' והרגע שכמעט ניצח את יאיר לפיד • ח"כ רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, בריאיון לישי כהן (פוליטי)
חבר מפלגתו של יאיר לפיד, יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ רם בן ברק, חוזר שוב על אמירה שלו שעוררה בעבר סערה - "גם בגרמניה הנאצית עלו לשלטון בצורה דמוקרטית. אנחנו לא הונגרים או פולנים ולא נסכים לדבר הזה" | צפו בנאומו במליאת הכנסת (חדשות)
חבר מפלגתו של יאיר לפיד, יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ רם בן ברק, נאם ב'שבת תרבות' ואמר: "לא משווה לשום דבר, היטלר עלה לשלטון בצורה דמוקרטית. החיבור הזה הוא מסוכן" | ח"כים ואנשי תקשורת הגיבו בחריפות (פוליטי)