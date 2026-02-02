ברקע הרצון של הנציגים החרדים להעביר חוק גיוס, לשכת יו"ר הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט, הוציאה לפני זמן קצר (שני) הודעה חריפה.

לשכת ביסמוט מסרה: "יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, יקיים מחר שיחת נזיפה עם ח"כ רם בן ברק, זאת לאחר החלטתו להדיח את בן ברק מחברותו בוועדת המשנה למודיעין - אחת הוועדות הרגישות והיוקרתיות בכנסת".

עוד נכתב בהודעה: "מה שהוגדר הפריצה של חברי יש עתיד ללשכתו של ביסמוט בשבוע שעבר, אירוע שביסמוט הגדיר כחציית קו אדום וכפגיעה חמורה בהתנהלות הוועדה ובכללי העבודה הביטחוניים".

לדברי לשכת ביסמוט, "בימים האחרונים פנה בן ברק באמצעות שליחים וגם באופן ישיר לביסמוט בבקשה לבטל את ההחלטה ולהימנע מההדחה, אך נענה בשלילה. ביסמוט הבהיר כי יהיה מוכן לשקול רק בכפוף להתנצלות ברורה על האירועים".

לסיום נכתב: "שיחת הנזיפה צפויה להתקיים בתיווכה של היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, עו"ד מירי פרנקל-שור. נכון לעכשיו, ההחלטה על ההדחה נותרת בעינה ולאחר השיחה יקבל ביסמוט את ההחלטה הסופית".