כיכר השבת
"רק בכפוף להתנצלות ברורה"

"פריצה ללשכה; חצו קו אדום" | יו"ר ועדת חוץ וביטחון תוקף בחריפות ח"כ מיש עתיד

חבר הכנסת ביסמוט הזמין את חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד לשיחת נזיפה, בעקבות "פריצה של חברי יש עתיד ללשכתו של ביסמוט בשבוע שעבר, אירוע שביסמוט הגדיר כחציית קו אדום וכפגיעה חמורה בהתנהלות הוועדה" (חדשות, פוליטי)

נתניהו, ויו"ר וועדת החו"ב בועז ביסמוט. (צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90 )

ברקע הרצון של הנציגים החרדים להעביר חוק גיוס, לשכת יו"ר הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט, הוציאה לפני זמן קצר (שני) הודעה חריפה.

לשכת ביסמוט מסרה: "יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, יקיים מחר שיחת נזיפה עם ח"כ רם בן ברק, זאת לאחר החלטתו להדיח את בן ברק מחברותו בוועדת המשנה למודיעין - אחת הוועדות הרגישות והיוקרתיות בכנסת".

עוד נכתב בהודעה: "מה שהוגדר הפריצה של חברי יש עתיד ללשכתו של ביסמוט בשבוע שעבר, אירוע שביסמוט הגדיר כחציית קו אדום וכפגיעה חמורה בהתנהלות הוועדה ובכללי העבודה הביטחוניים".

לדברי לשכת ביסמוט, "בימים האחרונים פנה בן ברק באמצעות שליחים וגם באופן ישיר לביסמוט בבקשה לבטל את ההחלטה ולהימנע מההדחה, אך נענה בשלילה. ביסמוט הבהיר כי יהיה מוכן לשקול רק בכפוף להתנצלות ברורה על האירועים".

לסיום נכתב: "שיחת הנזיפה צפויה להתקיים בתיווכה של היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, עו"ד מירי פרנקל-שור. נכון לעכשיו, ההחלטה על ההדחה נותרת בעינה ולאחר השיחה יקבל ביסמוט את ההחלטה הסופית".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר