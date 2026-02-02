הכנסת חגגה היום (ט"ו בשבט, שני) יום הולדת 77 שנה להיווסדה ו-60 שנה למשכן, אך במקום אחדות ממלכתית - האירוע הפך לזירת עימות חריפה בין הקואליציה לאופוזיציה. במרכז הסערה עומדת החלטתו של יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, שלא להזמין לטקס החגיגי את נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית.

ראשי המפלגות בני גנץ ויאיר גולן הבהירו שלא יתנו יד למה שהם מכנים "פגיעה בערכי הדמוקרטיה והפרדת הרשויות". יו"ר כחול לבן תקף בחריפות את התנהלות יו"ר הכנסת וטען כי מדובר בפגיעה אנושה בממלכתיות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במליאת הכנסת כי "יש אנשים שחושבים שהסכנה הכי גדולה דמוקרטיה היא הדמוקרטיה. אז מה אם נבחרתם? למה מי אתם? יש מורמים מעם. אנחנו נכריע". לדבריו, "המהות של הדמוקרטיה היא שלטון הרוב, לצד שימור זכויות הפרט. אפשר להחזיר את זה, כי זה היה פה לפני כמה עשרות שנים, עם שופטים שאיש לא כפר ביושרם, באינטגריטי שלהם".

נתניהו הוסיף: "ישראל לא דמוקרטיה מושלמת. אין דבר כזה. אנחנו דמוקרטיה מאותגרת, לא מכיר עוד דמוקרטיה שעומדת במבחנים כה דחופים כמו מדינת ישראל. בואו נמתן את השפה של הויכוח - כך לפחות אני מנסה לנהוג. אבל תמיד עדיפה כנסת כזו על כנסת שבה לנבחרים אסור לפתוח את הפה. לסתום את הפה לנבחרי ציבור - זה יהיה סוף הדמוקרטיה".

ראש הממשלה התייחס בנאומו גם לאיראן. "יש עוד אתגרים לפנינו, צפויים לנו עוד רגעי מבחן", הוא הבהיר -ואיים: "אנחנו דרוכים וערוכים לכל התפתחות. מי שיתקוף אותנו יישא בתוצאות בלתי נסבלות מבחינתו".

בנאום קצר, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף: "זה מה שרציתם? חצי מדינה, חצי עם, חצי כנסת? לא ידעתם שזה מה שיקרה? היה ברור לכם שאם תחרימו את נשיא בית המשפט העליון - אנחנו לא נוכל לבוא. זה מה שרציתם, לוודא שלא נבוא? תדעו שהוצאתם אותנו מפה, שפירקתם את המדינה הזו. בשביל מה עשיתם את זה?".

יו"ר הכנסת אוחנה התייחס במהלך נאומו להדרה של נשיא העליון. "צר לי ששוב יש מי שרואים באי-הזמנה לאירוע חגיגי פגיעה מהותית בשיטה הדמוקרטית הנהוגה בישראל", הוא אמר. "צר לי אף יותר שאותם אנשים מקבלים בשוויון נפש את הפיכת הרשות השופטת לרשות-על שיכולה לשפוט, לחוקק ולבטל חוקים וחוקי-יסוד, ממש מלך כל יכול".

הוא הוסיף: "מי שמכבד - יכובד. אך כיבוד רשויות איננו חד-סיטרי. אי אפשר לדרוש מהרשות המחוקקת לכבד את הרשות השופטת, בזמן שזו ממשיכה לרוקן את סמכויותיה מתוכן. הכנסת לא יכולה להתעלם מרמיסת הציבור ועליה לעמוד על זכויותיו".