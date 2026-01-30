אילוסטרציה ( צילום: AI )

לראשונה מאז מבצע "עם כלביא", נחשף קולו של סוכן מוסד שפעל בלב איראן בליל התקיפה הדרמטי של יוני 2025. בריאיון נדיר לתוכנית "עובדה" בקשת 12, מספר אראש, סוכן ממוצא איראני שפעל בשירות ישראל, כיצד היה שותף ישיר להשמדת משגר טילים בליסטיים שהיה ערוך ומוכן לירי לעבר ישראל – שעות לפני פתיחת המערכה.

"אנחנו היינו העיניים של המוסד בשטח", הוא מספר. "המשימה הייתה ברורה: להגיע עם אמצעים מאוד מסוימים, לחבר הכול בשקט מוחלט, ולהמתין לפקודה". לדבריו, הקבוצה פעלה מתוך דירת מסתור, תוך שימוש בהסוואה אזרחית מלאה. "ישבנו בתוך רכב עם משגר וטילים. אף אחד לא היה אמור לזהות אותנו". הפקודה לשגר התעכבה יותר משעתיים. "זה היה החלק הקשה ביותר. אתה יושב, שומע כל רעש, וכל דבר נראה לך כמו הסוף". מעט לפני שלוש לפנות בוקר התקבלה הפקודה. דרך מצלמה שהותקנה על הטיל, ראה אראש את המטרה בזמן אמת. "זה היה משגר שמוכן לירי טילים בליסטיים לישראל. השמדנו אותו". הריאיון מצייר דיוקן מורכב של אדם שגדל באיראן, שירת בצבא ולמד באוניברסיטה, אך נושא עמו צלקת עמוקה מהתנהלות המשטר. הוא מתאר אירוע מילדותו, שבו אחותו נעצרה והוכתה לאחר שהסירה את החיג'אב – רגע שלדבריו שינה את תפיסתו. שנים לאחר מכן, בגיל 30, יצר קשר מיוזמתו עם המוסד דרך האינטרנט. "זו הייתה החלטה ששינתה את חיי", הוא אומר. "לא בגדתי במדינה שלי. בגדתי במשטר. ישראל היא האויב של האויב שלי".

הכוח המבצעי של המוסד בעת פריסת מערכות התקיפה שהשמידו את מערכות ההגנה האווירית של איראן ( צילום: המוסד )

מבצעי הפתיחה של אותו לילה נחשבו להצלחה מסחררת: חיסול בכירים, פגיעה במדענים והשמדה של מערכי הגנה אווירית. אך ככל שנחשפות העדויות, מתברר כי לצד ההישגים, נותר פער מהותי אחד – אתר ההעשרה בפורדו. המתקן, החצוב עמוק בתוך ההר ונחשב ללב תוכנית הגרעין האיראנית, לא הושמד.

אודי לביא, לשעבר סגן ראש המוסד, מודה בכתבה כי סבר שפורדו "פתור" כאשר ישראל יצאה למערכה. בדיעבד התברר שלא היה כך.

בכתבה נחשפות העדויות מבפנים, התכתובות, שיחות הטלפון הדרמטיות עם האמריקנים, כמו גם התוכניות שנרקמו במערכת הביטחון לאורך השנים לטיפול בתוכנית הגרעין האיראנית ובאתר בפורדו, ולא קרו, כולל מבצע עוצר נשימה שהשיק ראש המוסד דאז תמיר פרדו. "נתניהו הגיב בהתלהבות למבצע הזה", סיפר יוסי כהן, לשעבר ראש המוסד, "עף על זה".

לפי הנטען, במשך כשלוש שנים המוסד מושקע כמעט כולו בתוכנית, אולם בתחילת 2016, עם כניסתו של יוסי כהן לתפקיד ראש המוסד, הוא "מכפתר" את המבצע. "הערכתי שהוא לא ישים", הוא מסביר. באמצע 2021, עם כניסתו של דדי ברנע לתפקיד, הוא מוציא אותו מהקפאה, ומתניע אותו שוב.

מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה: "בניגוד לנטען, ראש הממשלה הוביל הכנה של מגוון תוכניות לפגיעה בכלל מרכיבי תוכנית הגרעין, כולל פגיעה בתשתיות רבות ובמדענים המובילים. לגבי אתר פורדו, לאורך השנים בהנחיית ראש הממשלה פותחו תוכניות תקיפה שחלקן לא התאפשרו בשל אירועי 7.10. בעקבות זאת, ראש הממשלה הוביל שיתוף פעולה אסטרטגי בין ישראל לארה"ב שהביא לפגיעה קשה במתקן".