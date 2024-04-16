הדילמות של דגל התורה לקראת הבחירות לרבנות הראשית, מאחורי הקלעים של ההסכמים בירושלים, השטייגען בפוניבז' בלילות בין הזמנים, הבחורים שהדפו את הטילים האיראנים, ספר התורה שהוכנס ברכסים, הראשל"צ והדיין הוותיק באפיית מצות וניקוי הכותל המערבי לפסח (מעייריב)
המשא ומתן הקואליציוני בשיאו לקראת הקמת הממשלה הבאה. סגנית השר ציפי חוטובלי טוענת כי תיק החינוך הוא תיק מרכזי בממשלת ישראל. "מערכת החינוך חייבת להתחבר לזהות היהודית ולהכשיר את תלמידיה לחיים האמתיים". אולי בקרוב שרת החינוך ציפי חוטובלי? (אקטואליה)
הקשיים בהרכבת הממשלה נמשכים, לאחר שיאיר לפיד דחה את ההצעה כי תיק החינוך יחולק ברוטציה בין גדעון סער לשי פירון, הצדדים מנסים כעת להגיע לפתרון. בנתיים, ב'בית היהודי' העלו כעת דרישה לקבל את ראשות וועדת הכספים (פוליטי)
בצל המחלוקת החריפה בין הצדדים על תיק החינוך, נפגשים נציגי 'הליכוד' ו'יש עתיד' בניסיון להגיע להבנות שיאפשרו חתימה על הסכם קואליציוני. אחת ההצעות שהועלתה היא כי שתי המפלגות יכהנו בתפקיד ברוטציה. המחלוקת צפויה להתמקד בשאלה מי ימונה לתפקיד בחלקה הראשון של הקדנציה (פוליטי)
לקראת הממשלה החדשה: מאבק בין יש עתיד והליכוד ביתנו על זהות האוחז בתפקיד שר החינוך. מהצד האחר דורשת 'יש עתיד' את התפקיד עבור ח"כ שי פירון העומד בראשות תנועת "הכל חינוך". מאידך, ח"כ ושר החינוך הנוכחי גדעון סער, מעוניין להמשיך בתפקידו. ליברמן מעריך: הנושא ייסגר בשלישי (פוליטי)