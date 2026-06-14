ת"ת אור דוד ביבנה ( צילום: באדיבות המצלם )

סערה ציבורית פרצה השבוע בעיר יבנה, לאחר שהאופוזיציה במועצת העיר חסמה מהלך קריטי שנועד להעניק לתלמידי תלמוד תורה "אור דוד" מבנה קבע וממוגן. 120 תלמידים ממשיכים ללמוד במבנים יבילים בתנאים קשים, ללא מרחב מוגן בזמני חירום.

בישיבת המועצה האחרונה, ביקש ראש העיר רועי גבאי לפתוח תב"ר (תקציב בלתי רגיל) בהיקף של מיליון שקלים לצורך תכנון הריסה ובנייה של מבנה חדש למוסד החינוכי. המהלך זכה להכרה רשמית ולאישור פרוגרמה ממשרד החינוך, אך תשעה מחברי האופוזיציה התייצבו נגד ההצעה והפילו אותה.

חברי סיעת ש"ס בעיר יבנה ( צילום: באדיבות המצלם )

מציאות מסוכנת: ללא הגנה בחירום במחלקת טיפול נמרץ: ביתו של יונתן רזאל המאושפז במצב קשה - התארסה איציק אוחנה | 11:38 ניסיון רצח מזעזע בבני ברק: ירו בקורבן מול בתו הקטנה - 4 חשודים נעצרו דוד הכהן | 11:05 המשמעות המעשית של ההחלטה קשה ומסוכנת. תלמידי "אור דוד" - המוסד הספרדי שהוקם בהוראת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל - ממשיכים ללמוד במבנים יבילים בתת-תנאים. המחדל החמור ביותר הוא היעדר מוחלט של מרחב מוגן. בזמני חירום ואזעקות, נאלצים התלמידים וצוותי ההוראה להימלט אל מחוץ למוסד כדי למצוא מחסה. "מדובר במציאות שלא תיאמן בשנת 2026", אומרים הורים זועמים. "איך נבחרי ציבור יכולים לעמוד מנגד באפס חמלה ולאפשר למציאות הזו להימשך רק בגלל שהם ילדים חרדים?". בנימין אשר חבר מועצת העיר ומחזיק תיק נוער חרדי אמר ל'כיכר השבת' בכאב: "זו שערוריה, מצפה מנבחרי ציבור לדעת להבין שלא הכל פוליטי, מוסדות חינוך וביטחון ילדים זה מעל הכל. סיעת ש"ס בראשות סגרה"ע רפאל (פאלי) כהן, יחד עם חבר מועצת העיר יהודה דנינו תמשיך להלחם לטובת התלמידים תושבי העיר"

ת"ת אור דוד ביבנה ( צילום: באדיבות המצלם )

החלטה תמוהה: התקציב היה אמור לחזור לקופה

בעירייה טוענים כי מדובר בהחלטה תמוהה במיוחד. התקציב שהוצע היה מיועד לתכנון בלבד, והכספים היו אמורים לשוב לקופת העיר לאחר השלמת שלב התכנון. למרות זאת, בחרה האופוזיציה לחסום את המהלך.

כעת, נותרים 120 ילדים ומשפחותיהם בסימן שאלה גדול, כשהם ממתינים שמישהו באופוזיציה יתעשת וישים את ביטחונם של הילדים לפני השיקולים הפוליטיים. המציאות בשטח ממשיכה להיות קשה ומסוכנת, והשאלה המרכזית שעולה היא מתי יבוא השינוי.

יצוין כי ראש העיר רועי גבאי נבחר לתפקידו בשנת 2019, לאחר שזכה בבחירות עם 51% מהקולות. גבאי הבטיח להוציא את יבנה לדרך חדשה, אך נראה שהאופוזיציה ממשיכה לחסום מהלכים חיוניים לטובת תושבי העיר.