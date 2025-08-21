מגישת הטלוויזיה הידוענית קורין גדעון העניקה ראיון לתקשורת, וסיפרה על הקשר לדת ואורח החיים עם בעלה איש העסקים חילי סורצקין בן למשפחה חרדית.

בשיחה עם העיתונאית הילה אלפרט ב'ישראל היום' היא סיפרה כיצד קיבלו אותה במשפחה של בעלה: "המשפחה של חילי מדהימה, הם גרמו לי להרגיש כמו הבת שלהם, אני קוראת להורים שלו אבו וממי, הגיסות שלי לימדו אותי מה זה 'דוס שיק' ואני מתייעצת איתן על הכל, באמת מרגישה שהרווחתי אחיות".

על הפעם הראשונה שעשתה שבת אצל המשפחה של בעלה היא סיפרה: "פתחתי ברז במטבח וחזרתי לשולחן רועדת כי חשבתי שזה כמו להדליק חשמל".

על ההתחזקות בדת היא סיפרה: "כל הדברים שלקחתי על עצמי, למשל להפוך את הבית לכשר או להתנתק מהטלפון בשבת, קרו בלי שחילי ביקש. אלה דברים שאני ביקשתי לעצמי. כל זוגיות מכילה הבדלים ופערים שדורשים ויתור - ככה אני רואה את זה".