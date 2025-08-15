חברת Antigravity, מותג רחפנים חדש מבית יצרנית המצלמות Insta360, הכריזה רשמית על השקת דגם ה־A1 – הרחפן הראשון בעולם שמצלם ב־8K 360° ומשקלו 249 גרם בלבד. הרחפן, שיגיע לשוק הגלובלי בינואר 2026, מצויד במצלמות כפולות מלמעלה ומלמטה, ומבטיח לצלמים וליוצרי תוכן חוויית תיעוד ושימוש שטרם נראתה כמותה.

ה־A1 מציג עיצוב שובר קונספט עם טכנולוגיית FreeMotion, המאפשרת להטיס את הרחפן לכיוון אחד תוך כדי צפייה חופשית ב־360° לכיוונים אחרים - באמצעות שילוב של משקפי Vision ייחודיים ובקר אחיזה (Grip Controller) במקום ג’ויסטיקים מסורתיים. לפי BC Nie, ראש מערך השיווק ב־Antigravity: "לא רצינו לייצר עוד רחפן רגיל - רצינו להמציא מחדש את חוויית הטיסה, להפוך אותה לאינטואיטיבית, מהנה, בטוחה ויצירתית לכולם."

בזמן שענקית הרחפנים DJI מתמודדת עם לחצים רגולטוריים בארה"ב וצפויה לעמוד בפני הגבלות אפשריות עד סוף 2025, Antigravity מקווה לנצל את ההזדמנות ולבסס לעצמה דריסת רגל בשוק. בניגוד לפתרון הישן של Insta360 Sphere, שהיה אביזר חיצוני לרחפנים קיימים, ה־A1 משלב את יכולות הצילום ב־360° ישירות לתוך כלי הטיס עצמו.

מבחינה טכנית, משקלו הקל של הרחפן פוטר אותו מרישום במדינות רבות. הוא כולל מערכות בטיחות כמו חזרה אוטומטית הביתה, הימנעות ממכשולים וזיהוי עומס שמשבית שינויים לא מורשים. הווידאו ב־8K מאפשר הפקה מחדש של זוויות צילום שונות מאותו קליפ – כולל אפקטים כמו Tiny Planet וצילומי מעקב דינמיים.

החברה השיקה גם תוכנית "יצירה משותפת" בה ייבחרו יוצרי תוכן לבחון יחידות בשלבי טרום ייצור, להשפיע על המוצר הסופי ואף להתחרות על פרסים בסך 20 אלף דולר.