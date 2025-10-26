גוגל חשפה השבוע שדרוג מהותי לפלטפורמת Earth AI, המשלב לראשונה את מנוע Gemini המתקדם בתהליכי ניתוח וסיוע גיאוגרפי. הגרסה החדשה מתייצבת סביב מסגרת חדשנית בשם "היגיון גיאו-מרחבי" (Geospatial Reasoning), המאפשרת לאנליסטים, חוקרים וארגונים לקבל תשובות מורכבות לשאלות קריטיות - כגון מיהם התושבים שנמצאים בסכנת הצפה, אילו תשתיות צפויות להיפגע, וכיצד לנתב סיוע - באמצעות שאילתות פשוטות במערכת.

בניגוד לגישות קודמות שהתבססו על שכבת מידע אחת, המסגרת החדשה מאחדת דינמית תחזיות מזג אוויר, מפות אוכלוסין ותצפיות לוויין, וממצה תובנות בזמן אמת הניתנות לפעולה. כך, לדוגמה, הארגון GiveDirectly כבר עושה שימוש בטכנולוגיה כדי לכוון סיוע פיננסי למשקי בית החשופים לסיכון שיטפונות, וארגון הבריאות העולמי משלב את כלי ה-AI בניהול משברי כולרה באפריקה.

בפן המסחרי, גוגל Earth AI מעניקה את גישה מתקדמת למודלים החדשים בשכבות תשלום שונות. מנויי Google Earth Professional בארה״ב מקבלים גישה ראשונית במחיר 75 דולר לחודש, בעוד מנויי Professional Advanced משלמים 150 דולר. בעלי מנוי Google AI Pro (19.99 דולר) ו- Ultra (249.99 דולר) נהנים מגבולות שאילתות מורחבים והאפשרות להפעיל את מערכת Gemini על נתונים מותאמים אישית.

היישום המעשי של הקפיצה הטכנולוגית התברר במיוחד בשריפות הענק שפקדו את קליפורניה בשנה הנוכחית: מערכת ההתראות של גוגל סיפקה מידע וקישור למקלטים ל-15 מיליון תושבי לוס אנג׳לס ברגעים הקריטיים. השדרוג ממחיש מעבר מיכולות תגובה למשבר - ליכולת חיזוי מניעתית, כאשר גופים ציבוריים וארגונים הומניטריים יכולים לזהות בזמן אמת את האוכלוסיות בסיכון ולפעול מראש לפני התפרצות המשבר.

החזון של גוגל הוא להנגיש את כלים האנליטיים שלה לא רק לממשלה וארגונים גדולים, אלא גם למגזר הפרטי, ולהפוך נתוני לווין ומודלים חיזוי למנועי ידע משמעותיים לשיפור קבלת ההחלטות בכלל התחומים המחייבים התמצאות מרחבית ובקרה סביבתית.