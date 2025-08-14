NVIDIA הכריזה השבוע על הדור הבא של פלטפורמת הבינה המלאכותית שלה לרובוטיקה, במהלך כנס SIGGRAPH 2025. מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, הגדיר את המהלך כ"זריחת עידן הרובוטיקה הכללית". בלב ההכרזה – המודל GR00T N1.5, גרסה משודרגת למודל הבסיס של רובוטים הומנואידיים, המשלב תפישה חזותית, שפה ויכולת פעולה בסביבה אחת מאוחדת. המערכת מבוססת על ארכיטקטורה כפולה, המדמה את האופן שבו המוח האנושי משלב תגובות מהירות עם תכנון אסטרטגי, והשיגה שיעורי הצלחה גבוהים יותר בביצוע משימות ייצור כגון מיון וחלוקת חפצים.

גולת הכותרת של ההתקדמות היא שיטת GR00T-Dreams – תשתית ליצירת נתונים סינתטיים, המאפשרת להכשיר רובוטים באמצעות סרטוני הדגמה שנוצרים מתמונה בודדת. המערכת שואבת את המידע מהסימולציות, וכך מלמדת את הרובוטים מיומנויות חדשות בקצב מהיר במיוחד. תהליך יצירת גרסת GR00T N1.5 ארך 36 שעות בלבד – לעומת כשלושה חודשים בגישה המסורתית של איסוף נתונים בעולם האמיתי.

במקביל, NVIDIA הציגה את Cosmos Reason – מודל ראייה-שפה בעל 7 מיליארד פרמטרים, המשמש כ"מוח" של מערכות AI פיזיות. בניגוד למודלים ויזואליים קלאסיים, הוא מסוגל להבין פיזיקה, לזכור אינטראקציות עבר, ולתכנן פעולות עתידיות באמצעות "שרשרת חשיבה". לצידו, הוצגו גם Cosmos Predict ליצירת וידאו פיזיקלי-חיזויי, ו-Cosmos Transfer לייצור מהיר של נתונים סינתטיים מסצנות תלת-ממדיות.

החידושים כבר החלו לחלחל לתעשייה: בוסטון דיינמיקס, Agility Robotics, Figure AI ופוקסקון משלבות את פלטפורמת Isaac של NVIDIA בפיתוח רובוטים חכמים; אובר עושה שימוש ב-Cosmos Reason להאצת סימון נתונים לרכב אוטונומי; Magna International מפתחת מערכות משלוחים אוטונומיות; וענקיות כמו אמזון, Hexagon ו-Zoom מיישמות את הטכנולוגיות החדשות בתהליכי הפיתוח שלהן.

אנליסטים מעריכים כי בזכות שילוב בין יצירת נתונים סינתטיים, יכולות הסקת מסקנות מתקדמות ותהליכי הכשרה מואצים – פלטפורמת NVIDIA תהפוך לאינפרסטרוקטורה (תשתית) המרכזית לשוק הרובוטיקה ההומנואידית, שעשוי להגיע לשווי של 40 מיליארד דולר עד שנת 2035.