כיכר השבת
מדמה יצור חי

דינוזאורים מסתובבים ברחוב: רובוטים חכמים מסין מציתים את הדמיון

החברות הסיניות מגמישות את גבולות טכנולוגיית הרובוטיקה עם דינוזאורים מונעים בבינה מלאכותית, שנוצרים במיוחד עבור מופעי מוסדות חינוך, מוזיאונים ותערוכות - שילוב מרהיב בין מדע ודמיון המפיח רוח חיים בדמויות שהכרנו רק מהסיפורים (טכנולוגיה)

הדינוזאור הרובוטי (צילום: צילום מסך)

במהלך השבועות האחרונים השיקו שתי חברות מסין, LimX Dynamics ו-Yuejiang Technology Co (המוכרת בשם Dobot), פלטפורמות ייחודיות של דינוזאורים רובוטיים, שלכל אחת דרך משלה להפוך חלום ילדות למציאות טכנולוגית. Dobot מתגאה בדגם ה-Sinosauropteryx, דינוזואר קטן בעל עור נוצות, שהרובוט שלו מרשים במיוחד וכולל חיישנים אופטיים, תנועות מתוכנתות מראש ולוק כל כך מציאותי עד שצופי Douyin (הגירסה הסינית של TikTok) מיהרו לצחוק על הסרטונים המדמים את הליכת הדינוזואר בלילה במוזיאון. יתרון משמעותי: אפשר להחליף את העור של הרובוט כך שיתאים לדגמים שונים של דינוזאורים.

בליווי שוטרים... (צילום: צילום מסך)

החזון לדגם הרפטור של Dobot מכוון לעתיד בו פוגשים ילדים במוזיאונים ובמרכזי חינוך את "הדינוזאור המלמד", ובכך מתקיים שילוב ייחודי בין בידור, מדע וחינוך. במקביל, חברת LimX Dynamics הציגה את קליפ ה-TRON1, רובוט דינוזאר ענק בדמות טי-רקס, כשההליכה בעיר וההתמודדות עם "הצקות" מצד המפעילים מציגים רמת יציבות מרשימה וטכנולוגיה מתקדמת.​

הרובוט שמסתתר בתוך חליפת הדינוזאור (צילום: צילום מסך)

סקטור הרובוטיקה הסינית משנה פנים בשנים האחרונות, כשהדגש עובר מהאוטומציה התעשייתית אל שוק הצרכן - מתחנות שירות אוטומטיות בבייג'ינג ועד מופעי דינוזאורים אינטראקטיביים לילדים ולמבוגרים כאחד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות הטכנולוגיה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר