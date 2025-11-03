הדינוזאור הרובוטי ( צילום: צילום מסך )

במהלך השבועות האחרונים השיקו שתי חברות מסין, LimX Dynamics ו-Yuejiang Technology Co (המוכרת בשם Dobot), פלטפורמות ייחודיות של דינוזאורים רובוטיים, שלכל אחת דרך משלה להפוך חלום ילדות למציאות טכנולוגית. Dobot מתגאה בדגם ה-Sinosauropteryx, דינוזואר קטן בעל עור נוצות, שהרובוט שלו מרשים במיוחד וכולל חיישנים אופטיים, תנועות מתוכנתות מראש ולוק כל כך מציאותי עד שצופי Douyin (הגירסה הסינית של TikTok) מיהרו לצחוק על הסרטונים המדמים את הליכת הדינוזואר בלילה במוזיאון. יתרון משמעותי: אפשר להחליף את העור של הרובוט כך שיתאים לדגמים שונים של דינוזאורים.

בליווי שוטרים... ( צילום: צילום מסך )

החזון לדגם הרפטור של Dobot מכוון לעתיד בו פוגשים ילדים במוזיאונים ובמרכזי חינוך את "הדינוזאור המלמד", ובכך מתקיים שילוב ייחודי בין בידור, מדע וחינוך. במקביל, חברת LimX Dynamics הציגה את קליפ ה-TRON1, רובוט דינוזאר ענק בדמות טי-רקס, כשההליכה בעיר וההתמודדות עם "הצקות" מצד המפעילים מציגים רמת יציבות מרשימה וטכנולוגיה מתקדמת.​

הרובוט שמסתתר בתוך חליפת הדינוזאור ( צילום: צילום מסך )

סקטור הרובוטיקה הסינית משנה פנים בשנים האחרונות, כשהדגש עובר מהאוטומציה התעשייתית אל שוק הצרכן - מתחנות שירות אוטומטיות בבייג'ינג ועד מופעי דינוזאורים אינטראקטיביים לילדים ולמבוגרים כאחד.