יצירת האמנות שהפכה לתופעה בינלאומית חוזרת אל מרכז הבמה: סות'ביז תציע בנובמבר הקרוב את היצירה המפורסמת של מאוריציו קאטלן, "אמריקה" - אסלה המתפקדת לחלוטין, עשויה 18 קראט זהב במשקל עוצר נשימה של יותר ממאה קילוגרם. לראשונה, מחיר הפתיחה יקבע לפי ערך הזהב - כ-10 מיליון דולר, כאשר מחירי המתכת היקרה גואים לשיאים חדשים.

מדובר ביצירה שנולדה כביקורת נוקבת על ערכי המוזיאון, המעמד והצריכה. כאשר הוצגה במוזיאון גוגנהיים בניו יורק ב-2016, יותר ממאה אלף אנשים המתינו בתור והוזמנו להשתמש באסלה הפרובוקטיבית, כחלק מחוויית אמנות אינטימית במיוחד. בהמשך, הוצגה באירופה, אך שם מצאה עצמה בלב פרשת גניבה דרמטית - עותק נוסף של אסלת הזהב נגנב ב-2019 מאחוזתו של ווינסטון צ'רצ'יל באנגליה, בפריצה לילית שגרמה לנזק מבני כבד. שתי מהדורות נוצרו במקור, והאסלה המוצעת כעת היא היחידה שנותרה בידי אספן פרטי מאז 2017.

הפעם, האסלה תוצב במרכז סות'ביז בניו יורק לשם תצוגה בלבד, והמבקרים יוכלו רק לצפות - לא לשבת. על פי ראש מחלקת האמנות בסות'ביז, "האסלה היא מראה למוסדות האמנות ולערכי השוק, ובדרכה האירונית היא ממשיכה לשאול את השאלות הכי מביכות על כסף, ערך ואבסורד". זהו הדיוקן המודרני של עידן בו ערך אמנותי וערך חומרי מתערבבים כמעט באותו משקל.

המכירה הפומבית צפויה להרעיד את העולם, במיוחד על רקע העלייה חסרת תקדים במחירי הזהב השנה, שהגיעה ל-1,313 טון במצטבר ברבעון האחרון. אם יצירת "אמריקה" תגרוף סכום גבוה מהצפוי - היא תשבור את השיא של קאטלן עצמו, שקבע ב-2016 עם פסל "הוא" בדמות היטלר ימ"ש הנמכר תמורת 17.2 מיליון דולר - יצירה בה ניסה להמחיש את כניעתו של הרוע בכך שהיטלר הוצג בה כשהוא כורע על בירכיו בתנוחת כניעה.

בתקופה בה שוק האמנות הפך למגרש משחקים של סאטירה, פרובוקציה והשקעות ענק, מהדהדת האסלה של קאטלן את השאלה: איפה נגמר הערך האמנותי ומתחיל המשקל של הזהב?