כיכר השבת
בגלל הלחימה בעזה

ממשיכה להקצין: המכללה הצבאית ע"ש צ'רצ'יל בבריטניה סוגרת את הדלת לישראלים

בריטניה הטילה איסור היסטורי על כניסת ישראלים למכללה המלכותית של צ'רצ'יל (RCDS) | המהלך מגיע על רקע ההסלמה הצבאית בעזה וגרר תגובות חריפות ממשרד הביטחון הישראלי ומראש הממשלה (חדשות בעולם) 

2תגובות
המכללה היוקרתית ע"ש צ'רצ'יל (צילום: By Ricardalovesmonuments - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123084373)

בריטניה הטילה איסור על כניסת ישראלים למכללה המלכותית ללימודי הגנה (RCDS), מוסד צבאי יוקרתי, החל מהשנה האקדמית 2026-2027. זוהי הפעם הראשונה שהמכללה, שנוסדה בהשראת וינסטון צ'רצ'יל לקידום הבנה בין קצינים ודיפלומטים, מדירה ישראלים, והאיסור חל על כלל האזרחים הישראלים.

משרד ההגנה הבריטי אישר את ההחלטה בנימוק כי "החלטת ממשלת ישראל להסלים עוד יותר את פעולתה הצבאית בעזה היא שגויה", וקרא לפתרון דיפלומטי, הפסקת אש מיידית, השבת ה והגברת הסיוע ההומניטרי.

בתגובה חריפה, מנכ"ל משרד הביטחון הישראלי, אלוף (מיל') אמיר ברעם, שבעצמו בוגר ה-RCDS, כינה את המהלך "מעשה בזוי של חוסר נאמנות לבעלת ברית במלחמה" ו"מעשה מפלה" המהווה "התנתקות מבישה ממסורת הסובלנות וההגינות של בריטניה". במכתב למשרד ההגנה הבריטי, ברעם הדגיש כי המהלך מתרחש כשישראל "מגנה על הספנות הבינלאומית, מונעת מנשק גרעיני ליפול לידי משטר איסלאמי שקורא 'מוות לאנגליה!', ונלחמת להשבת 48 חטופים", וטען כי "הדרת ישראל אינה פחותה ממעשה של חבלה עצמית לביטחון הבריטי".

הוא הוסיף כי בריטניה "מסתכנת ביישום אותה מדיניות פייסנות מפניה הזהיר [צ'רצ'יל]". איסור זה מצטרף לשורה של צעדים ענישתיים בריטיים נגד ישראל, כולל איסור על השתתפות פקידים ישראלים בתערוכת נשק והשעיית רישיונות ייצוא נשק. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, גינה אף הוא צעדים אלו וכינה את עצירת מכירת הנשק "מבישה", בטענה שהיא "רק תעודד את חמאס".

0 תגובות

2
טוב מאוד ,ההיתר ללכת לחו"ל הוא ללמוד תורה ולא חרטות
בשט
1
גם בגרמניה בזמנים ההם היה כך
אריק

