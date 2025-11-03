המדינה כולה סערה אמש (ראשון) בזמן החיפושים אחר הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי, עלות החיפוש נאמדת בסכומי עתק, והשאלה המרכזית כעת היא מה תישא בעלות החיפושים - המדינה או הפצ"רית.

באתר מאקו דווח הערב (שני) על ההיערכות בכלא נווה תרצה, שם תשהה פצ"רית לפחות עד ליום הרביעי הקרוב, אז יתקיים דיון נוסף בעניינה.

גורם בשב"ס אמר הערב למאקו: "במהלך הלילה התקבלה אצלנו ההודעה שאחרי המעצר הראשוני היא תובא אלינו, מה שעשינו זה להיערך לקלוט אותה בתא מבודד, אמנם היא לא הדמות הציבורית הראשונה שנעצרה כאן, אבל בהחלט היא הגיעה אלינו אחרי דרמה".

"גם במקרים של נשים ידועות שהגיעו אלינו", סיפר אותו גורם: "לא עשינו מזה סיפור גדול. אנחנו פועלים על פי הפקודות, והיא תקבל יחס שווה כמו כל עצירה אחרת, ללא הנחות. יחד עם זאת, מאחר שמדובר במעצר ראשון שלה, אנחנו נוקטים בזהירות המירבית ודואגים לפקח עליה 24 שעות ביממה".

כאשר היא נכנסה בשערי הכלא, כפי המקובל, נערכה לה פגישה ראשונית עם עובדת סוציאלית ומנהלת האגף, זאת על מנת שהן יקבלו עליה רושם ראשוני ממצבה הנפשי ולהחליט איך לשמור עליה ולדאוג שהיא לא תפגע בעצמה חלילה.

על פי הדיווח, היא קיבלה מוצרי היגיינה בסיסיים, כמו: סבון, מגבות ומברשת ומשחת שיניים. וכמו כולן, אף היא נדרשת לעמוד לארבע ספירות ביום, כדי לעקוב אחר מצבה הגופני והנפשי.

כמו כן דווח, כי התא שלה הוא מרוחק משאר התאים ונמצא בסוף אגף העצורות, והוא מאובטח ומצולם 24 שעות ביממה, כאשר המצלמות מתעדות כל דבר שקורה בתוך התא.

בכיר בשב"ס סיפר: "שומרים עליה כמו על כספת. היא די שקטה, רואים שהיא בהלם. היא עדיין לא קולטת שהיא בכלא. מנהלת הכלא והצוות דואגים שתישאר בסביבה סטרילית. המטרה שלנו, כמו עם כל אסירה, היא שתיכנס בריאה בגופה ובנפשה - ותצא כך".

עוד דווח במאקו, כי ההערכת המשטרה היא שעלות החיפושים מגיעה למאות אלפי שקלים וייתכן שאף יותר.

גורם בכיר במשטרה אמר למאקו: "היא ההצליחה להקפיץ מדינה שלמה והחיפוש אחריה כלל מאות שוטרים, כוחות צבא, מסוקים, צוללנים, פצצות תאורה ואמצעים טכנולוגיים, אמנם נכון להיום הציבור שילם על הכול, אבל אם יתברר שהיא ביימה את ההיעלמות - היא תישא בעלויות בעצמה".