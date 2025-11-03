קטן, פרקטי ומתקדם. mobi ( צילום: טויוטה )

חברת טויוטה שוב פורצת גבולות עולמיים עם חשיפת אבטיפוס מהפכני – mobi – רכב חשמלי קטן ואוטונומי, המותאם במיוחד לילדים, ומשלב עיצוב שובה לב עם טכנולוגיית נהיגה חכמה. הרכב נחשף בביתן טויוטה בתערוכת Japan Mobility Show 2025, שנערכת בין ה-30 באוקטובר ל-9 בנובמבר, וזוכה לעניין רב מצד מבקרים והורים סקרנים כאחד.

מבנהו של ה-mobi מזכיר מעין קפסולה עגלגלה, בעלת קווים עיצוביים בהשראת חללית צעצוע, עם דלת שמתרוממת כלפי מעלה וגג "עם אוזניים" להשלמת המראה הידידותי והמשעשע. בחזית – זוג עיניים מוארות ב-LED שנראות כי הן יוזמות תקשורת ומשחק עם הילד הנוסע.

להיכנס ולינסוע ( צילום: טויוטה )

תוך כדי עלייה לרכב, ההורים פותחים את הדלת ומושיבים את הילד במקום המיועד – כורסה מרופדת בבד נעים ורך, שיוצרת תחושת ביתיות ומפחיתה חששות. סגירת הדלת מפעילה את מערכת הבינה המלאכותית (AI) בשם "UX Friend", שמנהלת את הפקודות, מווסתת את מהירות הרכב, קובעת את מסלול הנסיעה ודואגת לשלומו של הילד באמצעות בקרה חכמה על תעבורת הכביש, תזוזת הולכי רגל ומכשולים אפשריים.

לילד יש אפשרות לשוחח עם העוזרת הדיגיטלית - לא רק לקבל ממנה הנחיות ברורות להפעלה ובטיחות לאורך כל המסע, אלא גם ליהנות משיחה נעימה שמרגיעה ומלווה אותו ברגעים החדשים של העצמאות התחבורתית. לטויוטה חשוב להדגיש את ההיבט הבטיחותי – גוף הרכב כנראה עשוי מחומרים קלים ועמידים, כגון פלסטיקים מתקדמים או קומפוזיטים, וכולל מערך חיישנים מתקדם שמזהה בזמן אמת תנועה ועצמים בסביבתו, ומשדר התראה למערכת בכל סכנה אפשרית.

עיצוב מותאם לגיל הרך ( צילום: טויוטה )

בשלב זה, המיזם עדיין בגדר אבטיפוס ותצוגה בלבד, והחברה טרם פרסמה מפרט טכני מלא או לוח מועדים למבחני דרך עם ילדים. יחד עם זאת, הדגם הוא חלק ממיזם "Mobility for All" של טויוטה – יוזמה שמטרתה לספק ניידות חכמה ובטוחה לכל שכבות האוכלוסייה, כולל ילדים ובעלי צרכים מיוחדים, באמצעות טכנולוגיות פורצות דרך מהדור החדש.

המבקרים בתערוכה מוזמנים לבחון מקרוב את הדגם, להתרשם מהפיתוח ההנדסי ומהעיצוב המיוחד ולדמיין את הדור הבא של התחבורה העירונית - כזו המאפשרת גם לקטנים שבחבורה "להתנייד בבטחה, עצמאות ושמחה".