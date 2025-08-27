לא תצליחו להסתתר: יוטיוב מפעילה בינה מלאכותית שתעקוב אחריכם 

יוטיוב הודיעה על השקת מערכת בינה מלאכותית חדשה שמטרתה לזהות משתמשים תוך כדי גלישה בפלטפורמה. המערכת החכמה בנויה בצורה שלא תוכלו להסתתר ממנה מאחר והיא מצליחה לעקוב אחר המשתמשים ולדעת את זהותם האמיתית.

המערכת תבחן דפוסי פעילות, היסטוריית שימוש, אורך חיי החשבון ונתוני אפליקציות נתוני אפליקציות כדי לאתר במדויק משתמשים ואת גילם - גם אם הזינו גיל אחר בעת פתיחת החשבון.

בין המערכות שיוטיוב תפעיל אוטומטית: חסימה של פרסומות מותאמות אישית, הפעלת כלים לוויסות זמן מסך ותזכורות לשמירה על הרגלים בריאים, והגבלות נרחבות על תכנים בתחום דימוי גוף, כושר ותזונה שעלולים לעורר קשיים בקרב בני נוער.

בנוסף, סרטונים שצעירים יעלו יוצבו כברירת מחדל כ'פרטיים', ותגובות פומביות לתוכן שיעלה בן נוער יוגבלו. למי שסבור שזוהה בטעות כקטין תינתן אפשרות לאמת גיל באמצעות תעודת זהות, כרטיס אשראי או סלפי מהיר.

הרקע למהלך: חוקים ותקנות חדשות בארה"ב המחייבים פיקוח קפדני על פעילות צעירים ברשת, לצד מהלכים דומים של חברות ענק כמו מטא וטיקטוק. בשלב זה, המערכת מופעלת בארה"ב בלבד וצפויה להתרחב למדינות נוספות בעתיד הקרוב.