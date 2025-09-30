חברת מייקרוסופט הודיעה על השבתת סדרת שירותי טכנולוגיה ליחידה בצה"ל, בעקבות חקירה פנימית שנפתחה בעקבות טענות שפורסמו בכתבה ב"הגרדיאן" ב-6 באוגוסט, בה נטען כי צה"ל משתמש בשירותי Azure לאחסון קובצי נתונים משיחות טלפון שהושגו במעקב רחב או המוני אחר אזרחים בעזה ובגדה המערבית.

סגן יו"ר ונשיא החברה, בראד סמית', ציין כי הבדיקה החלה ב-15 באוגוסט, והתמקדה בעקרונות היסוד של מייקרוסופט: אי-אספקת טכנולוגיה המאפשרת מעקב המוני ושמירה על זכויות הפרטיות של לקוחותיה. "תנאי השירות הסטנדרטיים שלנו אוסרים שימוש בטכנולוגיה שלנו למעקב המוני אחר אזרחים, ועקרון זה מיושם בכל העולם כבר למעלה משני עשורים", הדגיש סמית'.

בעקבות הממצאים, מייקרוסופט הודיעה למשרד הביטחון על הפסקת השירותים והמנויים הרלוונטיים, בהם שירותי אחסון ענן וטכנולוגיות AI מסוימות, כדי להבטיח עמידה בתנאי השירות שלה ולהימנע משימוש בשירותיה למעקב המוני.

סמית' הדגיש כי ההחלטה אינה פוגעת בעבודתה של מייקרוסופט בתחום אבטחת הסייבר של ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון, ובכלל זה במסגרת הסכמי אברהם.