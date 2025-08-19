בשבוע האחרון נרשמה התקדמות משמעותית בעולם הרובוטיקה, כאשר חברת Fourier Intelligence הסינית חשפה את הרובוט האנושי המלא החדש שלה, GR-3, אשר נועד ליישומים בתחום הבריאות, השיקום והטיפול הסיעודי. הדגם החדש מתנשא לגובה של 165 ס"מ, שוקל 71 ק"ג וכולל 55 דרגות חופש בגוף. GR-3 מצויד במערכת חישה אינטראקטיבית מלאת חידושים, המשלבת אודיו, ראייה ומגע, תומכת בזיהוי רגשות ודיאלוג טבעי, ומספקת שירותים מגוונים כגון ליווי אישי, ניטור בריאותי ושיקום תנועתי.

העיצוב החדשני של GR-3 מדגיש אסתטיקה רכה וידידותית במיוחד, במטרה להסיר חשש ולהקל על בני אדם לקבל לרובוט בתור שותף טיפול. הרובוט מגיע עם מערך מיקרופונים, מערכת זיהוי פנים וחיישני לחץ בידיים, ומסוגל להגיב להקשרים משתנים בזמן אמת - למשל לענות לקריאות עזרה ולפעול בהתאם לצרכי המשתמשים באופן אנושי ורגיש.

ההשקה של GR-3 מסמנת מגמה מתגברת בענף לקידום רובוטים טיפוליים, המבוססים על שילוב טכנולוגיות מתקדמות של זיהוי רגשות ותקשורת טבעית. Fourier Intelligence מתכננת להפעיל את הרובוט בבתים, מוסדות סיעודיים ומרכזי שיקום, לצד דגמים נוספים בסדרה המציעים פתרונות מודולריים ולמחקר.

מומחים מעריכים כי השילוב בין טכנולוגיה מתקדמת, עיצוב אנושי ומחיר נגיש יוביל את הרובוטים להיות חלק מהותי בשוק הביתי והחינוכי כבר בשנים הקרובות. התקדמות זו צפויה לשנות את תפיסת הרובוטים ולהפוך אותם למעין שותפים יומיומיים, ולא רק למערכות תעשייתיות או מעבדתיות.

העתיד כבר כאן: GR-3 הוא צעד נוסף להגשמת החזון, לפיו רובוטים יוכלו להשתלב בחיינו האישיים ולסייע לנו בתחומי טיפול, תקשורת ואפילו חברה. תחום שכיום גם כך סובל רבות ממחסור בעובדים.