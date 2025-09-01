פרויקט יואב: השער לעולם הרחפנים והרובוטיקה הצבאית

פרויקט יואב, שהוקם להמשך דרכו של סגן יואב מלייב שנפל בקרב הגנה על מוצב יפתח בשביעי באוקטובר, מציע לצעירים חרדים הזדמנות יוצאת דופן להשתלב בחזית הטכנולוגיה הצבאית. במסלול האלקטרוניקה והרחפנים, התלמידים רוכשים הכשרה מעמיקה בהפעלה מבצעית, תפעול וניסויים של מערכות רובוטיות מתקדמות, תוך שירות משמעותי ביחידה שאחראית על ניוד חדשני לכוחות בעומק השטח.

ההכשרה במכללת אורט מקנה תעודת הנדסאי מוסמך באלקטרוניקה, ומשלבת לימודים תיאורטיים עם התנסות מעשית במערכות הרובוטיקה המתקדמות ביותר. במהלך השירות ביחידת תלתן, החיילים עוסקים באחזקה ותפעול של רחפנים ורובוטים, משתתפים בפיתוח ובניסויים של טכנולוגיות חדשות, ורוכשים ניסיון שלא יסולא בפז בתחום שנמצא בחזית החדשנות הצבאית והאזרחית.

מה שמייחד את המסלול הוא השילוב בין הכשרה טכנולוגית ברמה הגבוהה ביותר לבין שירות משמעותי בסביבה תורנית שמורה. הצעירים זוכים להיות חלק ממהפכה טכנולוגית אמיתית, תוך שמירה על אורח חיים חרדי ורכישת מקצוע מבוקש שיפתח בפניהם דלתות בתעשיית ההייטק האזרחית.

בוגרי המסלול משתלבים בתפקידי מפתח בתעשיות הביטחוניות והאזרחיות, בחברות הייטק מובילות ובסטארט-אפים בתחומי הרובוטיקה והאלקטרואופטיקה. הביקוש לאנשי מקצוע בתחום רק הולך וגובר, והניסיון הייחודי שנרכש ביחידה הצבאית מהווה יתרון משמעותי בשוק העבודה.

פרויקט יואב מציע גם מסלולים נוספים בתחומי הנדסאי חשמל, הנדסה אזרחית, הנדסאי תוכנה, ותעשייה וניהול, כל אחד עם התמחות ייחודית ואפשרויות קריירה מגוונות.