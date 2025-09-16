קבוצת EDGE, שנוסדה רק לפני פחות משש שנים, מציבה יעד ברור: להפוך את האמירויות למדינה בעלת עצמאות חללית מלאה – ולהציב אותה בשורה אחת עם מעצמות־על כמו ארצות הברית, סין ורוסיה.
הדרמה היא בכך שלפני שני עשורים, קשה היה לדמיין שמדינת מדבר קטנה במפרץ תהפוך לאחת השחקניות המבטיחות ביותר בזירת החלל העולמית. אבל באיחוד האמירויות, דמיון הפך לאסטרטגיה, וחזון – לתוכנית פעולה.
אקו־סיסטם ריבוני: מחלום למציאות
בספטמבר 2024 הכריזה EDGE על הקמת גוף ייעודי ליצירת אקוסיסטם חללי ריבוני: שרשרת של יכולות מקצה לקצה – מתכנון וייצור לוויינים, דרך שיגור עצמאי, ועד הפיכת הנתונים שמגיעים מהחלל לנכס אסטרטגי לביטחון הלאומי ולשווקים אזרחיים.
בגישה חדשנית, הלוויינים אינם מיועדים רק למודיעין צבאי או למשימות הגנה. אותם מכשירים יכולים גם לשמש לניהול משאבי טבע, חקלאות מדויקת, פיתוח עירוני ואף התמודדות עם אסונות טבע. החיבור בין הצבאי לאזרחי – זו האבן היסודית שעליה נבנית תפיסת החלל האמירתית.
חלל וסייבר: ברית עתידית
אבל חלל לבדו אינו מספיק. "השילוב בין חלל לסייבר הוא עמוד השדרה של הדור הבא של יכולות ביטחון וטכנולוגיה", מסביר וליד אל־מסמרי, נשיא חטיבת Space & Cyber Technologies. במילים אחרות: מידע שמגיע מהחלל שווה זהב – אך רק מערכות סייבר מתקדמות יכולות להבטיח שהוא מוגן, אמין ועמיד בפני איומים.
ההשקעה הגדולה ביותר: דור חדש של מהנדסים
מעבר לטכנולוגיה, EDGE מבינה שהנכס האמיתי הוא ההון האנושי. באמצעות שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות, סוכנות החלל האמיראית וסטארט־אפים מקומיים, נבנית שכבת מהנדסים וחוקרים צעירים שתוביל את המדינה קדימה. תוכנית ההכשרה SMSE, שמקיפה את כל שלבי פיתוח ותפעול משימות לווייניות, היא דוגמה מובהקת להשקעה הזו.
דיפלומטיה בחלל: שיתופי פעולה עולמיים
האסטרטגיה של האמירויות אינה מתמצה בגבולות המדינה. עם מעצמות חלל ותיקות נבנות קונסטלציות לוויינים משותפות; עם כלכלות מתפתחות מתבצע פיתוח משותף והעברת ידע. כך הופכת האמירויות לא רק ללקוחה שמזמינה טכנולוגיה, אלא לשותפה אסטרטגית ואמינה בזירה הגלובלית.
מבט קדימה: העצמאות בחלל
היעד המרכזי של EDGE – ושל איחוד האמירויות כולה – ברור: עצמאות מלאה ביכולות שיגור. ברגע שהמדינה תוכל לשגר לוויינים בעצמה, היא תהפוך לשחקן ריבוני אמיתי בחלל. אל־מסמרי מסכם זאת בפשטות: "EDGE מייצגת את העתיד של טכנולוגיות חלל וסייבר – מהירה, חדשנית, שיתופית ובעלת חזון ארוך טווח".
