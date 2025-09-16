מכוונים לחלל ( צילום: צילום מסך )

קבוצת EDGE, שנוסדה רק לפני פחות משש שנים, מציבה יעד ברור: להפוך את האמירויות למדינה בעלת עצמאות חללית מלאה – ולהציב אותה בשורה אחת עם מעצמות־על כמו ארצות הברית, סין ורוסיה.

הדרמה היא בכך שלפני שני עשורים, קשה היה לדמיין שמדינת מדבר קטנה במפרץ תהפוך לאחת השחקניות המבטיחות ביותר בזירת החלל העולמית. אבל באיחוד האמירויות, דמיון הפך לאסטרטגיה, וחזון – לתוכנית פעולה.

