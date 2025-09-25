המותג המפתיע שכבש את שוק מייבשי הכביסה בישראל

על פי הנתונים שנאספו מהרשתות ומחנויות החשמל בישראל במהלך החודשים ינואר-מאי 2025, עולה כי בקטגוריית המייבשים 1 מתוך 4 מייבשים שנמכרו הוא מבית המותג "אלקטרה", כמעט פי שלוש מהמותג שבמקום השני. הישג זה מקבל משנה חשיבות כשבאלקטרה מככבים לא פחות מ-4 דגמים שונים בטבלת "עשרת המותגים הנמכרים בקטגוריה".

למה סדרת מייבשי הכביסה של אלקטרה כל כך מצליחה?

סדרת מייבשי הכביסה של אלקטרה תוכננה ופותחה בהתאמה מיטבית לקהל הישראלי ומתוך היכרות עמוקה עם הצרכים שלו. המייבשים נמכרים במגוון חנויות חשמל מובחרות בישראל וברשת מחסני חשמל מוצע מגוון הדגמים המלא. דרישות הקהל כוללות:

משלוח מהיר גם תוך יום מרגע הזמנה באתר או כמובן איסוף מיידי עצמי מהסניף

מייבשי אלקטרה קלים לשימוש עם כיתוב בעברית, פאנל הפעלה נוח עם צג דיגיטלי LED ובורר תוכניות מכאני.

מורכבים מחומרים איכותיים ועמידים, ניתן לחבר ולהפעיל מיד ללא טכנאי.

טכנולוגיות חדשניות כגון חיישני לחות שמבטיחות שמירה מיטבית על הבגדים, צריכת חשמל נמוכה ביותר וחסכונית.

התחייבות למחיר הזול ביותר - עד 40% מהמתחרה הישיר בעל אותה רמת מפרט

מגוון ענק של דגמים: מייבשים 7 ו- 8 ק"ג לגודל משפחה סולידי, מייבשי 9 ק"ג, 10 ו- 12 ק"ג ענקיים, סדרת מייבשי קונדנסור הפופולריים ללא צינור פליטה חיצוני כך שנוצר פחות זיהום סביבתי.

מייבשים את המיתוסים

לפני שאתם נכנסים לאתר או לאחת מכ- 70 חנויות מחסני חשמל לקנות מייבש חדש, הכנו עבורכם חמישה מיתוסים על מייבשי כביסה שהגיע הזמן לאוורר.

מיתוס 1: האם מייבש כביסה הורס בגדים?

מי שנבון בוחר במייבש אלקטרה המגן על הבגדים. תוף "הפנינה" במייבשים של אלקטרה ענק ומתוכנן במיוחד לשמירה אופטימלית על סיבי האריג עם תנועה עדינה יותר שלא מותחת הבגדים, משפר את זרימת האוויר ומאפשר ייבוש יעיל יותר וזמני ייבוש קצרים. חיישני הלחות החכמים יודעים לעצור את התוכנית ברגע שהבגד יבש. התוצאה הסופית: הבגדים נשארים נעימים ולא מתכווצים ולא דוהים.

מיתוס 2: האם מייבש צורך הרבה חשמל?

ממש לא חייבים לזלול חשמל. במייבשים של אלקטרה טכנולוגיית חימום חדשנית וחסכונית שנקראת Heat Pump המחליפה את גופי החימום שצורכים חשמל רב. עם הטכנולוגיה הזו המייבש צורך רק שליש מכמות האנרגיה! הספק חשמלי נמוך של כ- 1,000 וואט והדירוג האירופאי שלו הוא A++ מה שאומר שמייבשי Heat Pump של אלקטרה חסכוניים ומשתלמים ביותר.

מיתוס 3: "האם כדי להבין את תוכניות הייבוש חייבים לשמור על חוברת ההדרכה?

לא. כשהמייבשים שייכים למותג בינלאומי לפעמים יש קושי להבין את התוכניות והתפעול המדויק שלהם, אבל כשמדובר במייבשי הכביסה של אלקטרה אין ממה לחשוש כי הם מותאמים לחלוטין לשימוש ישראלי: פאנל ההפעלה עם תצוגה מלאה בעברית, התוכניות ברורות וכוללות גם צפי זמן לסיום הפעולה, יש כפתור שימושי עבור השהייה להתחלה (לתכנון מיטבי של זמן הייבוש), קיימת התרעה קולית בסיום הפעולה ותאורה פנימית שזה פיצר חובה לטיפול לילי בכביסות. כך שחוויית השימוש במייבשי הכביסה של אלקטרה פשוטה ונעימה יותר מהמתחרים.

מיתוס 4: האם אין תוכנית שמתאימה לצרכים אישיים?

יש. במייבשי הכביסה של אלקטרה אפשר למצוא מגוון עצום של תוכניות ייעודיות עם מפרט פרימיום עשיר, לך נותר רק לבחור: כפתור מניעת קמטים כמו בוילונות או אריגים עדינים, כותנה, כותנה לגיהוץ קל, כותנה עבה, תוכנית יומיומית, ייבוש לפרטי צמר, סינטטי מוגבר, תוכנית עדינה, ג’ינס, מצעים, חולצות, תוכנית רענון כביסה ועוד. אפילו קיימת "התוכנית שלי" שבה אפשר להגדיר תוכנית בבחירה אישית: מרמת הסחיטה, דרך טמפרטורת הייבוש, זמן הייבוש ועוד. קמטים מצטמצמים למינימום וההגנה על הבגדים נשמרת במקסימום.

מיתוס 5: האם מייבשי כביסה זאת הוצאה גבוהה ומיותרת?

לא בהכרח. בשוק אכן קיימים מייבשי כביסה יקרים, אבל לאלקטרה יש מגוון גדול של מייבשי כביסה, החל מ-795 שקלים! ושהמחיר הנוח לא יבלבל אתכם. כמו בכל מייבשי הכביסה של אלקטרה, גם אלה הזולים יותר מגיעים עם מפרט מרשים, גימור מעוצב, רכיבים איכותיים וממשקים נוחים להפעלה.

מיתוס 6: האם מייבש כביסה זה רק לחורף?

האמת שממש לא. מייבש טוב פותר בעיות גם בקיץ וקונים אותו כל השנה. לדוגמא – מייבש חוסך תלייה על החבל בימי אובך או לחות קשים, אפשר לייבש בזריזות מדים לחיילים שצריכים לחזור לבסיס או לילדים שרוצים יום אחרי יום ללבוש את אותו הבגד מהכביסה או סתם לחמם מגבת לצאת איתה ישר למזגן ביום קיץ מעיק...

אז הגיע הזמן לתלות את הספקות מאחור, ולחדש את מערכת היחסים שלכם עם המייבש, בתנאי כמובן שהוא של חברת אלקטרה: כזה שיודע גם לחסוך בלחשמל ובכיס, גם לשמור על הבגדים וגם לעשות את זה בשקט.