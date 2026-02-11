דרמה בקוטב: מטוסי קרב הוזנקו בגלל טראמפ | צפו בתיעוד 

מטוסי קרב דניים מדגם F-35, מטוסי תובלה מדגם צ'לנג'ר ומטוס מכלית צרפתי מדגם MRTT - צילום: פיקוד ההגנה הדני | חשבון רשמי מטוסי קרב דניים מדגם F-35, מטוסי תובלה מדגם צ'לנג'ר ומטוס מכלית צרפתי מדגם MRTT | צילום: צילום: פיקוד ההגנה הדני | חשבון רשמי 10 10 0:00 / 0:44 מטוסי קרב דניים מדגם F-35, מטוסי תובלה מדגם צ'לנג'ר ומטוס מכלית צרפתי מדגם MRTT ( צילום: פיקוד ההגנה הדני | חשבון רשמי )

בצעד אסטרטגי חסר תקדים, מדינות סקנדינביה משיבות במפגן עוצמה צבאי מרשים להצהרותיו המטלטלות של הנשיא טראמפ בנוגע לעתידה של גרינלנד. בעוד הבית הלבן ממשיך לעורר דאגה בבירות אירופה, שוודיה ודנמרק מבהירות בשפה ברורה: הריבונות בקוטב הצפוני אינה נתונה למשא ומתן.

לפי דיווח במגזין Army Recognition, חיל האוויר השוודי ביצע צעד היסטורי כאשר רביעיית מטוסי קרב מדגם JAS-39 "גריפן" נחתה בבסיס קפלוויק שבאיסלנד למשימת שיטור אווירי ראשונה מסוגה. המטוסים, פרי פיתוח של חברת SAAB, תוכננו במיוחד ללחימה בתנאי קור קיצוניים ושיבושים אלקטרוניים, והם נמצאים כעת בכוננות יירוט רציפה עד סוף מרץ. מדובר במסר אסטרטגי חד משמעי שנשלח לכל מי שחולם על שינוי הסטטוס קוו באזור הארקטי. השוודים, שהצטרפו לאחרונה לנאט"ו, מפגינים נחישות להגן על המרחב הצפוני מול כל איום פוטנציאלי. המטוסים המתקדמים מסוגלים לפעול בטמפרטורות שמתחת לאפס ולבצע משימות יירוט מורכבות בתנאי מזג אוויר קשים.

מטוסי F-35B לייטנינג II בבסיס האוויר חיל הנחתים ( צילום: כוח המשימה של חיל המשלוח הימי השלישי ארה"ב | חשבון רשמי )

דנמרק מפעילה את החמקנים המתקדמים

בזמן שהשוודים תופסים את השמים באיסלנד, חיל האוויר המלכותי של דנמרק השלים סדרת תמרונים מורכבת עם מטוסי החמקן F-35. המטוסים המתקדמים פעלו בטמפרטורות שמתחת לאפס במסגרת תרחישי לחימה במרחבים המבודדים של גרינלנד, באירוע חריג שלא היה כמותו.

הטייסים הדנים תרגלו גיחות ארוכות טווח ויכולות איסוף מודיעין בזמן אמת, תוך שהם משלבים זרועות עם כוחות אמריקאיים וצרפתיים. התרגילים כללו תרחישי הגנה אווירית מתקדמים ופעולות במרחבים קוטביים קיצוניים, כדי לגדר את הסיכונים מול המדיניות החדשה של וושינגטון.

מטוסי F-35B מספקים יכולת רב-תחומית אמיתית - צילום: כוח המשלוח השלישי של חיל הנחתים ארה"ב | חשבון רשמי מטוסי F-35B מספקים יכולת רב-תחומית אמיתית | צילום: צילום: כוח המשלוח השלישי של חיל הנחתים ארה"ב | חשבון רשמי 10 10 0:00 / 0:43 מטוסי F-35B מספקים יכולת רב-תחומית אמיתית ( צילום: כוח המשלוח השלישי של חיל הנחתים ארה"ב | חשבון רשמי )

יצוין כי דנמרק אישרה לאחרונה רכישת מערכות מכ"ם מתקדמות מדגם TPY-4 בהיקף של 610 מיליון דולר מתאגיד לוקהיד מרטין האמריקאי. המערכות יפרסו בנקודות אסטרטגיות קריטיות, כולל באיי פארו ובמזרח גרינלנד - אזור שהפך למוקד מתיחות דיפלומטית בחודשים האחרונים.

המהלכים הצבאיים מגיעים על רקע דיונים סוערים באירופה בנוגע ליכולת ההגנה העצמאית של היבשת. מזכ"ל נאט"ו, מארק רותה, הבהיר לאחרונה כי אירופה אינה מסוגלת להגן על עצמה ללא התמיכה הצבאית האמריקנית, וכי כדי להגיע ליכולת כזו, על מדינות היבשת יהיה יותר מלהכפיל את תקציבי הביטחון הנוכחיים שלהן.

לוחמים בנורבגיה ( צילום: חשבון רשמי עבור הכוחות המזוינים של נורבגיה )

מסר ברור לבית הלבן

הפריסה הצבאית המשולבת של שוודיה ודנמרק באזור הארקטי משדרת מסר ברור: מדינות סקנדינביה לא יאפשרו שינוי חד צדדי של המציאות הביטחונית בצפון. המטוסים המתקדמים, המסוגלים לפעול בתנאי קור קיצוניים ולבצע משימות מורכבות, מהווים כוח הרתעה משמעותי.

כזכור, בשבועות האחרונים אישרה ארצות הברית מכירת 100 טילי "הלפייר" מתקדמים לדנמרק, במסגרת חיזוק ההרתעה מול רוסיה. המדינה הסקנדינבית משקיעה כעת מיליארדי דולרים בשדרוג המערך הביטחוני שלה, תוך התמקדות באזור הקוטב הצפוני.

הפעילות הצבאית המוגברת באזור מעוררת דאגה גם בקרב מומחי ביטחון בישראל, המעריכים כי המתיחות בקוטב עשויה להשפיע על מאזן הכוחות הגלובלי. בעוד העולם עוצר את נשימתו מול השינויים בבית הלבן, ברור כי מדינות סקנדינביה לא מתכוונות להישאר אדישות למהלכים שעלולים לערער את הסטטוס קוו באזור.

עוד יעודכן.