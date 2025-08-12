כיכר השבת
צפוי לרווחים ענקיים

המודל החדש של טסלה: מהרכב החשמלי ועד הבית החכם

החברה שהפכה את עולם הרכב החשמלי מגבירה הילוך גם בשוק האנרגיה הבריטי: טסלה הגישה בקשה לרגולטור האנרגיה Ofgem לקבלת רישיון לספק חשמל לבתים ולעסקים בכל רחבי אנגליה, סקוטלנד וויילס | המהלך צפוי להציע ללקוחות פתרונות משולבים לטעינת רכבים, אגירת חשמל והזנתו חזרה לרשת - אך בשלב זה יעסוק רק בחשמל, ללא אספקת גז (טכנולוגיה)

ה-Powerwall של טסלה (צילום: יצרן)

טסלה מתכננת מהפכה קטנה בשוק האנרגיה הבריטי. בבקשה רשמית שהגישה ביולי 2025 לרשות האנרגיה Ofgem, מבקשת החברה רישיון לספק חשמל ישירות ללקוחות פרטיים ולמגזר העסקי. אם תזכה לאישור - הליך שעשוי להימשך עד תשעה חודשים - תצטרף טסלה לשורת ספקיות ותיקות ובראשן British Gas, Octopus Energy ו־EDF.

המהלך יתבצע, ככל הנראה, תחת המותג "Tesla Electric", ויתבסס על קהל לקוחות קיים – למעלה מ־250 אלף בעלי רכבי טסלה ועשרות אלפי יחידות Powerwall שכבר נמכרו בבריטניה. בדומה למודל שכבר פועל במדינת טקסס מאז 2022, גם כאן תקדם החברה שירותים כמו טעינה זולה בשעות השפל, אגירת חשמל לשימוש ביתי ומכירת עודפי חשמל חזרה לרשת כחלק מתוכניות "תחנת כוח וירטואלית".

החזון של טסלה בבריטניה כולל שילוב בין מערכות הבית החכם לרכב החשמלי: בעתיד, טכנולוגיית Vehicle-to-Home תאפשר לרכב להזין חשמל לבית בשעות העומס - פתרון שיכול להקל על משקי הבית וגם על יציבות רשת החשמל הארצית. עם זאת, הבקשה הנוכחית מתייחסת לחשמל בלבד, כך שצרכנים הזקוקים לגז ייאלצו להמשיך לרכוש גז מספקים אחרים.

מעבר לחשמל, טסלה כבר ביססה את עצמה כשחקן משמעותי בשוק האנרגיה של הממלכה. מאז 2020 היא מחזיקה ברישיון ייצור והפכה לאחת מספקיות אגירת האנרגיה הגדולות במדינה - עם כ־25% מהקיבולת הארצית במתקני סוללות בהיקף ענק. בין המתקנים הבולטים שלה: פרויקטים בבקינגהאמשייר ובאֶסֶקְס, שהכניסו לחברה כ־336 מיליון ליש"ט ב־2023 בלבד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בטכנולוגיה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר