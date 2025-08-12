המודל החדש של טסלה: מהרכב החשמלי ועד הבית החכם

טסלה מתכננת מהפכה קטנה בשוק האנרגיה הבריטי. בבקשה רשמית שהגישה ביולי 2025 לרשות האנרגיה Ofgem, מבקשת החברה רישיון לספק חשמל ישירות ללקוחות פרטיים ולמגזר העסקי. אם תזכה לאישור - הליך שעשוי להימשך עד תשעה חודשים - תצטרף טסלה לשורת ספקיות ותיקות ובראשן British Gas, Octopus Energy ו־EDF.

המהלך יתבצע, ככל הנראה, תחת המותג "Tesla Electric", ויתבסס על קהל לקוחות קיים – למעלה מ־250 אלף בעלי רכבי טסלה ועשרות אלפי יחידות Powerwall שכבר נמכרו בבריטניה. בדומה למודל שכבר פועל במדינת טקסס מאז 2022, גם כאן תקדם החברה שירותים כמו טעינה זולה בשעות השפל, אגירת חשמל לשימוש ביתי ומכירת עודפי חשמל חזרה לרשת כחלק מתוכניות "תחנת כוח וירטואלית".

החזון של טסלה בבריטניה כולל שילוב בין מערכות הבית החכם לרכב החשמלי: בעתיד, טכנולוגיית Vehicle-to-Home תאפשר לרכב להזין חשמל לבית בשעות העומס - פתרון שיכול להקל על משקי הבית וגם על יציבות רשת החשמל הארצית. עם זאת, הבקשה הנוכחית מתייחסת לחשמל בלבד, כך שצרכנים הזקוקים לגז ייאלצו להמשיך לרכוש גז מספקים אחרים.

מעבר לחשמל, טסלה כבר ביססה את עצמה כשחקן משמעותי בשוק האנרגיה של הממלכה. מאז 2020 היא מחזיקה ברישיון ייצור והפכה לאחת מספקיות אגירת האנרגיה הגדולות במדינה - עם כ־25% מהקיבולת הארצית במתקני סוללות בהיקף ענק. בין המתקנים הבולטים שלה: פרויקטים בבקינגהאמשייר ובאֶסֶקְס, שהכניסו לחברה כ־336 מיליון ליש"ט ב־2023 בלבד.