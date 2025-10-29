חברת אורון תעשיות תשתיות ובנייה זכתה במכרז להרחבת טרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון, בהשקעה של כ-300 מיליון שקלים. פרויקט ההרחבה כולל שדרוג משמעותי של מתחמי ביקורת הגבולות, אזורי הבידוק הביטחוני, הקמת שער כניסה חדש לנוסעים המגיעים לישראל, והרחבת מתחם ההסעדה ("הפוד קורט") בדיוטי פרי.

השדרוגים הצפויים

ההרחבה החדשה נחשבת לפרויקט הגדול ביותר של רשות שדות התעופה כיום, והיא כוללת הרחבה משמעותית של השטח הקיים של טרמינל 3, שבמסגרתה יתווספו כ־7,000 מ"ר שיחוברו לארבע הקומות הקיימות של נתב"ג. המבנה החדש ייקרא טרמינל 3A.

במסגרת הפרויקט יורחב גם מתחם המזון המרכזי בדיוטי־פרי, במטרה להגדיל את מגוון המסעדות ובתי הקפה. המתחם החדש יכלול אזורי ישיבה ותוספת של רשתות מזון בשטח של 5,500 מ"ר.

ברשות שדות התעופה אומרים שההרחבה תשדרג את היכולות התפעוליות של נתב"ג, תקצר את זמני ההמתנה ותסייע לעמוד בצפי הביקוש מנתב"ג בשנים הקרובות. בין היתר מתוכנן אזור בידוק כבודת יד ועמדות נוספות שמטרתן לקצר את זמני ההמתנה ולשפר את זרימת הנוסעים בטרמינל.

בנוסף, יוקם מבנה חדש, שייקרא "שער תל אביב", בשטח של 2,000 מ"ר, שישמש ככניסה ייעודית לנוסעים המגיעים מהמטוס באוטובוסים ולא דרך השרוול. המבנה החדש יאפשר קיצור וזירוז של תהליכי הבידוק והמעבר לאזור איסוף הכבודה.

הגידול במספר הנוסעים

ההרחבה נועדה לשפר את חוויית הנוסעים ולתמוך בגידול הצפוי בהיקף תנועת הנוסעים בנתב"ג בשנים הקרובות. זאת על רקע הערכות כי עד 2030 השדה יגיע לרוויה ולא יעמוד בעומסים. גורמי המקצוע, ובהם משרד האוצר, כבר מתריעים תקופה ארוכה כי נתב"ג לא ערוך לביקוש.

כך למשל, באוגוסט האחרון עברו בנתב"ג יותר מ־2.26 מיליון נוסעים, בטיסות נכנסות ויוצאות. על פי הערכות, עד שנת 2030 כ־40 מיליון נוסעים יעברו בנתב"ג מדי שנה, מצב שיעמיד את שדה התעופה המרכזי בישראל ברוויה והוא יתקשה לעמוד בעומסים.

בדיון שעסק בהקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג אמר נציג האוצר כי הם צופים שמספר הנוסעים בנתב"ג ישלש את עצמו בשנת 2040, והביקוש יגיע ליותר מ־60 מיליון נוסעים בשנה. לשם השוואה ב־2023 חלפו בנתב"ג 20 מיליון נוסעים.

זמן העבודות

העבודות שצפויות להתחיל בחודשים הקרובים ממתינות למתן צו מאושר ממשרד התחבורה. משך העבודות צפוי לעמוד על כשנתיים וחצי.

בקבוצת אורון מבינים כי יידרשו לעבוד בתוך מתחם פעיל מפני שנתב"ג לא יכול להיסגר לרגל העבודות ועל כן יעבדו בשיתוף רשות שדות התעופה והגורמים בנתב"ג כדי לשמור על רציפות תפקודית. עם זאת, אתר בנייה בסדר גודל כזה צפוי לשנות את התנהלות הטרמינל ולהשפיע על הנוסעים, בעיקר ככל שהעבודות יתקדמו ויהפכו משמעותיות יותר.

מרשות שדות התעופה נמסר: "הרחבת טרמינל 3 היא חלק מתוכנית רב-שנתית לשדרוג תשתיות נתב"ג, לשיפור השירות לנוסעים ולתמיכה בצמיחה המתמדת בתנועת הנוסעים הבינלאומית לישראל וממנה".