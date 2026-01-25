על רקע המתיחות הביטחונית פרסמו הערב (ראשון) חברות התעופה הישראליות; ארקיע, ישראייר, אל על ואייר חיפה, שורת הקלות בתנאי הביטול של כרטיסי הטיסה והודיעו על תגבור של מוקדי השירות.

בתוך כך, מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן הדגיש הערב כי אין שינוי בהנחיות והטיסות מישראל יוצאות כסדרן. מוקדם יותר החודש רשות שדות התעופה הודיעה כי "נכון לעת זו, שדות התעופה פועלים כסדרם וללא כל שינוי. יחד עם זאת, ובשל המצב הקיים, מומלץ להתעדכן באופן שוטף מול חברות התעופה. במידה שיחול עדכון כלשהו, תפורסם הודעה לציבור בהתאם".

אל על

אל על הודיעה כי החל ממחר ולמשך שבועיים תציע לנוסעים שירות חדש בשם "טיסה בראש שקט", שנועד לאפשר גמישות בהזמנת טיסות בתקופה הקרובה.

במסגרת השירות, ניתן יהיה לבטל טיסה מכל סיבה עד 48 שעות לפני מועד ההמראה ולקבל שובר זיכוי מלא, ללא תשלום נוסף.

השירות יינתן ללא עלות במעמד רכישת כרטיסים חדשים, ויחול על טיסות אל על לכלל היעדים עד לתאריך 17 במרץ 2026. השירות אינו תקף לכרטיסים מסוג LITE או לכרטיסי בונוס. רכישת הכרטיסים מתבצעת באתר אל על או באמצעות סוכני הנסיעות.

בנוסף, החברה הודיעה כי החל ממחר תתוגבר פעילות מוקדי השירות, במטרה לתת מענה ללקוחות בעלי הזמנות קיימות המבקשים לבצע שינויים בטיסותיהם. באל על מדגישים כי החברה תמשיך לספק פתרונות טיסה גמישים ונגישים לנוסעים ולציבור הרחב.

ארקיע הודיעה כי תאפשר ללקוחות שהזמינו טיסות בלבד (ללא חבילת נופש) לתקופה שבין 26 בינואר ל-9 בפברואר 2026, לבטל את נסיעתם מכל סיבה, ללא דמי ביטול, עד 48 שעות לפני מועד ההמראה. הנוסעים יקבלו שובר זיכוי לשימוש עתידי. ההטבה מצטרפת למדיניות הביטול הקיימת, לפיה ניתן לבטל תוך 14 יום ממועד ההזמנה, בהתאם לחוק.

בנוסף, נמסר כי הוקם חדר מצב ייעודי בחברה לניהול שינויים והתאמות בזמן אמת. כמו כן, גובש לוח טיסות מותאם למצבי חירום, כולל אפשרות להוספת טיסות ליעדים נבחרים באירופה ובארצות הברית. מערך השירות והמוקדים תוגברו ומוכנים למתן מענה לנוסעים.

עוז ברלוביץ מנכ"ל ארקיע: "ארקיע ערוכה לכל תרחיש. בשלב זה לוח הטיסות פועל כסדרו, ואנו נתגבר יעדים בטיסות נוספות ככל שיידרש. חשוב לזכור, התעופה הישראלית תמיד כאן. ארקיע נמצאת בתיאום מלא עם כל גורמי הביטחון ותעדכן את הציבור במידת הצורך על כל שינוי אפשרי".

ישראייר תאפשר לנוסעים שיזמינו טיסה בין התאריכים 26 בינואר ל-28 בפברואר 2026 לרכוש מגן ביטול, שיאפשר ביטול טיסה מכל סיבה עד שלושה ימים לפני מועד ההמראה, במקום שבעה ימים כפי שנהוג כיום.

עלות מגן הביטול תעמוד על 35 דולר לנוסע, והוא יהיה זמין לרכישה באתר החברה, במוקד ההזמנות ובאמצעות סוכני הנסיעות. ההטבה תחול על טיסות הממריאות עד 31 בדצמבר 2026, אך לא תחול על חבילות נופש.

ההטבה תקפה להזמנות חדשות בלבד ותינתן בהתאם לתקנון המלא המפורסם באתר החברה.

אייר חיפה

באייר חיפה הודיעו כי ניתן לבטל באופן תמידי, בתמורה לקרדיט עד 24 שעות לפני הטיסה. בחברה עדכנו שהם עוקבים אחר המצב.