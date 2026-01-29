כיכר השבת
שלושה תאונות בשבוע

שבוע קטלני בתעופה: מטוס מנהלים התרסק בקולומביה; 15 נוסעים נספו | תיעוד

שוב התרסקות קטלנית: מטוס מנהלים התרסק בצפון קולומביה |המטוס הופעל על ידי חברת SEARCA ועל סיפונו היו 13 נוסעים ושני אנשי צוות | כל הנוסעים ואנשי הצוות נספו באירוע, שמוגדר על ידי הרשויות כתאונה קטלנית | ברשימת הנוסעים הרשמית נמנים חבר קונגרס וכן מועמד בבחירות הקרובות לקונגרס (תעופה)

זירת ההתרסקות בקולומביה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

התרסקות קטלנית שלישית השבוע, והפעם - בצפון קולומביה: מטוס Beechcraft 1900 (HK-4709) של Satena התרסק אמש (רביעי) באזור הררי בצפון קולומביה. כל 15 האנשים שהיו על סיפונו נהרגו.

ברשימת הנוסעים הרשמית נמנים חבר הקונגרס דיוגנס קינטרו אמאיה וכן קרלוס סלסדו, מועמד בבחירות הקרובות לקונגרס. ההריסות אותרו באזור הררי.

הקשר עם המטוס אבד כ-11 דקות לפני נחיתה מתוכננת בעיר אוקניה (OCV), סמוך לגבול ונצואלה. נסיבות ההתרסקות אינן ברורות בשלב זה, והחקירה נמשכת.

חברת התעופה הקולומביאנית SATENA, הודיעה כי משלחת רשמית המורכבת מנציגיה ומאנשי התעופה האזרחית במדינה (Aeronáutica Civil), עושה את דרכה לעבר אוקניה וקוקוטה (Cúcuta), במטרה להעניק ליווי וסולידריות עם משפחות קורבנות ההתרסקות.

על פי הודעת חברת התעופה, מהרגע הראשון הפעילה את נהלי החירום שלה, תוך מתן עדיפות לסיוע הומניטרי ותמיכה לנפגעים מהטרגדיה.

עוד נכתב כי "SATENA מביעה פעם נוספת את הסולידריות שלה עם המשפחות המתמודדות עם האובדן הכואב. הארגון כולו מחויב להעניק להן תמיכה וללוותן בשעה קשה זו".

כאמור, אין זו התאונה האווירית הקטלנית הראשונה לשבוע זה. אמש התרסק בהודו מטוס Learjet 45XR (VT-SSK), בסביבות 08:45 שעון מקומי, במהלך גישה לנחיתה סמוך לנמל התעופה ברמאטי שבמדינת מהאראשטרה. היות ומדובר בשדה ללא מגדל פיקוח, כנהוג, הטייסים ביצעו הקפה מעל השדה לפני הגישה לנחיתה.

על סיפון המטוס היו חמישה בני אדם: פוליטיקאי ממפלגת השלטון, שני אנשי צוות שלו ושני אנשי צוות אוויר. כולם נספו. לפי אחת מהעדויות "המטוס היה בכיוון המסלול, ואז נפל לקרקע כ-100 רגל לפניו".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

