תם עידן אחרי חצי יובל בשירות: איירבוס נפרדת ממטוס ה'בלוגה' האייקוני | כך זה נראה מטוס המטען האייקוני של של חברת איירבוס, BelugaST מספר 5, אשר שימש במשך שנים להעברת חלקי מטוסים בין מתקני החברה ברחבי אירופה, ערך היום את טיסתו האחרונה, לאחר 25 שנות שירות | המטוס נחת בבריטניה, שם הוא עתיד להפוך למתקן חינוכי שיעורר השראה בקרב הדור הבא של מהנדסי תעופה (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 19:41