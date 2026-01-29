כיכר השבת
אחרי חצי יובל בשירות: איירבוס נפרדת ממטוס ה'בלוגה' האייקוני | כך זה נראה

מטוס המטען האייקוני של של חברת איירבוס, BelugaST מספר 5, אשר שימש במשך שנים להעברת חלקי מטוסים בין מתקני החברה ברחבי אירופה, ערך היום את טיסתו האחרונה, לאחר 25 שנות שירות | המטוס נחת בבריטניה, שם הוא עתיד להפוך למתקן חינוכי שיעורר השראה בקרב הדור הבא של מהנדסי תעופה (תעופה)

מטוס ה'בלוגה' ממריא (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

חברת איירבוס (Airbus) נפרדה היום (חמישי) ממטוס המטען האייקוני BelugaST מספר 5, ששימש במשך שנים להעברת חלקי מטוסים בין מתקני החברה ברחבי אירופה. המטוס ידוע במבנהו המיוחד, המזכיר לווייתן בלוגה, ומסוגל לשאת מטענים בעלי נפח חריג שאינם מתאימים למטוסי מטען רגילים.

המטוס האייקוני, הוותיק בצי ה-Beluga של איירבוס, ערך היום את טיסתו האחרונה, לאחר 25 שנות שירות. המטוס נחת בברוטון, בריטניה, שם הוא עתיד להפוך למתקן חינוכי שיעורר השראה בקרב הדור הבא של מהנדסי תעופה.

BelugaST הוא מטוס הובלה ייחודי של איירבוס, שתוכנן במיוחד לנשיאת חלקי מטוסים גדולים בין אתרי הייצור של החברה באירופה. המטוס נכנס לשירות בשנת 1996 ושירת במשך 25 שנה, במהלכן ביצע משימות הובלה קריטיות למפעלי החברה ולמרכזי ההרכבה שלה.

מטוס ה'בלוגה' נוחת בבריטניה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

המשך משימות המטען יתבצע על ידי שישה מטוסי BelugaXL המודרניים, הנחשבים ליעילים יותר ובעלי קיבולת משופרת. המטוס מבוסס על דגם ה-A330, ומציע קיבולת גבוהה יותר ויעילות תפעולית משופרת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

