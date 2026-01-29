חברת איירבוס (Airbus) נפרדה היום (חמישי) ממטוס המטען האייקוני BelugaST מספר 5, ששימש במשך שנים להעברת חלקי מטוסים בין מתקני החברה ברחבי אירופה. המטוס ידוע במבנהו המיוחד, המזכיר לווייתן בלוגה, ומסוגל לשאת מטענים בעלי נפח חריג שאינם מתאימים למטוסי מטען רגילים.
המטוס האייקוני, הוותיק בצי ה-Beluga של איירבוס, ערך היום את טיסתו האחרונה, לאחר 25 שנות שירות. המטוס נחת בברוטון, בריטניה, שם הוא עתיד להפוך למתקן חינוכי שיעורר השראה בקרב הדור הבא של מהנדסי תעופה.
BelugaST הוא מטוס הובלה ייחודי של איירבוס, שתוכנן במיוחד לנשיאת חלקי מטוסים גדולים בין אתרי הייצור של החברה באירופה. המטוס נכנס לשירות בשנת 1996 ושירת במשך 25 שנה, במהלכן ביצע משימות הובלה קריטיות למפעלי החברה ולמרכזי ההרכבה שלה.
המשך משימות המטען יתבצע על ידי שישה מטוסי BelugaXL המודרניים, הנחשבים ליעילים יותר ובעלי קיבולת משופרת. המטוס מבוסס על דגם ה-A330, ומציע קיבולת גבוהה יותר ויעילות תפעולית משופרת.
