כיכר השבת
להציל את השדה

דיווח: זו חברת התעופה הערבית שעשויה להפעיל טיסות ישירות מאילת לאירופה 

משרד התחבורה נמצא במגעים עם חברת "פלאיי דובאי" האמירתית להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה רמון באילת לאירופה | נציגי החברה האמירתית צפויים להגיע לרמון לסיור בנושא, כך לפי גורמים במשרד התחבורה | תכנית זו של משרד התחבורה הובאה כאמור בפני החברה האמירתית, שבוחנת את הנושא (תעופה)

נמל תעופה רמון (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

בשורה לטסים: משרד התחבורה נמצא במגעים עם חברת "פלאיי דובאי" האמירתית להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה רמון באילת לאירופה - כך דווח הערב (ראשון).

לפי הדיווח ב-i24NEWS, תכנית זו של משרד התחבורה הובאה בפני חברת התעופה בביקור שערכה בשבוע האחרון משלחת מקצועית של משרד התחבורה באמירויות, בהובלת המנכ"ל משה בן זקן.

כעת, נציגי החברה האמירתית צפויים להגיע לרמון לסיור בנושא, כך לפי גורמים במשרד התחבורה. תכנית זו של משרד התחבורה הובאה כאמור בפני החברה האמירתית, שבוחנת את הנושא.

המטרה במהלך היא לחזק את נמל התעופה רמון - שהוקם ב-2019 בהשקעה של 1.8 מיליארד שקל, על בסיס תחזיות לכ-2 מיליון נוסעים שיעברו בו בשנה - ואף יותר מכך. בפועל, פחות משליש מכך פוקדים את השדה, שנותר ריק ברוב שעות היום.

לצד זאת, מקווים במשרד התחבורה שאם המהלך ייצלח הוא אף ישפר את התחרותיות בענף התעופה. לטובת זאת, מציעים במשרד התחבורה לאשר לפליי דובאי, אם תיעתר להצעה הזו, להפעיל טיסות ישירות ליעדים באירופה.

משרד התחבורהטיסותשדה התעופה רמון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר