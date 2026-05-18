כיכר השבת
כך זה ישפיע על המחירים

הקומבינה של משרד התחבורה: האם ענקית התעופה מהמובילות בעולם תשוב לישראל?

המאבק על ליבה של ענקית התעופה "אמירייטס": משרד התחבורה מקדם מהלך תקדימי מול החברה, הכולל הצעה להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה בן-גוריון לניו יורק ולבנגקוק ללא עצירה בדובאי | המהלך נועד להחזיר את החברה לישראל לאחר שלא נחתה כאן מה-7 באוקטובר | כניסת ענקית תעופה לקווים המבוקשים עשויה להוביל לירידת מחירים (תעופה)

(צילום: שאטרסטוק)

לאחר שלא נחתה כאן מהשבעה באוקטובר, משרד התחבורה מקדם מהלך תקדימי מול ענקית התעופה "אמירייטס", הכולל הצעה להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה בן-גוריון לניו יורק ולבנגקוק ללא עצירה בדובאי.

לפי הדיווח הבוקר (שני) בחדשות 12, משלחת של בכירי המשרד נפגשה במהלך סוף השבוע עם בכירי משרד התחבורה של האמירויות ונציגי חברת התעופה, כדי להוציא את המהלך לפועל.

על פי הדיווח, ההצעה, שזוכה לתמיכת שרת התחבורה, כוללת מתן "חופש תעופה שביעי" לאמירייטס - מהלך חריג שיאפשר לה חופש פעולה תעופתי נרחב מישראל. עם זאת, לצד ההיבטים המדיניים, המהלך צפוי להיתקל בקשיים משפטיים ורגולטוריים משמעותיים, שכן הוא דורש שינוי בחוקי התעופה בישראל.

מנגד, חברות התעופה הישראליות, אל על, ארקיע וישראייר, שצפויה גם להצטרף בעצמה לתחרות על הקו לניו יורק - צפויות לעתור נגד האישור המסתמן. אם הדבר יאושר בישראל, תיווצר תחרות משמעותית שתשפיע על מחירי הטיסות בקווים המבוקשים ביותר מנתב"ג.

משרד התחבורהטיסותאמירייטס

