מטוס חברת 'וויזאייר' ( צילום: shuterstock )

בשורה משמעותית לצרכן הישראלי: חברת התעופה ההונגרית וויז אייר הודיעה היום (רביעי) באופן רשמי על חזרתה לישראל ב-28 במאי הקרוב, לאחר חודשים ארוכים של השעיית טיסות בעקבות המצב הביטחוני.

ההודעה מגיעה כאשר שוק התעופה הישראלי מתאושש בהדרגה מהמשבר שפקד אותו במהלך מבצע שאגת הארי. ענקית הלואו-קוסט, הידועה במחירי הטיסות הזולים שלה, השעתה את כלל פעילותה לישראל וממנה בתחילת מרץ, כאשר הודיעה כי הצעד נעשה בעקבות ההסלמה הביטחונית באזור. בהודעת החברה דאז צוין כי "בטיחותם וביטחון הנוסעים, הצוות והמטוסים בראש סדר העדיפויות". החזרה המתוכננת של וויז אייר מהווה צעד משמעותי בשיקום שוק התעופה הישראלי. החברה ההונגרית, שהפכה בשנים האחרונות לשחקן מרכזי בשוק הלואו-קוסט בישראל, הפעילה בעבר קווים רבים ליעדים באירופה במחירים תחרותיים במיוחד. כך למשל, הושק בעבר קו ללונדון במחיר של 309 שקלים בלבד. ההשעיה הממושכת של הטיסות גרמה לאכזבה רבה בקרב הצרכנים הישראלים, במיוחד לאור העובדה שהחברה הייתה בשלבים מתקדמים של הקמת מרכז תפעולי בישראל. כידוע, משרד התחבורה הקפיא את פרויקט ההאב בעקבות אי החזרה המתמשכת של החברה להפעיל טיסות.

מטוס של חברת וויז אייר ( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

תוכנית שאפתנית שהוקפאה

התוכנית המקורית של וויז אייר כללה השקעה של כמיליארד דולר, הצבת עשרה מטוסים בישראל והוספת עשרות קווים חדשים. מנכ"ל החברה, יוז'ף ואראדי, אף הגיע לישראל בנובמבר האחרון לפגישה עם שרת התחבורה מירי רגב, והצהיר כי התוכנית היא להקים "האב" בישראל כבר במהלך 2026.

אולם המציאות הביטחונית שינתה את התוכניות. בנוסף להשעיית הטיסות לישראל, הודיעה החברה גם על השעיית טיסות מיעדי אירופה למספר יעדים נוספים במזרח התיכון, ביניהם דובאי, אבו דאבי, עמאן וערב הסעודית.

חזרתה של וויז אייר מצטרפת למגמה חיובית בשוק התעופה הישראלי, כאשר חברות תעופה נוספות בוחנות את חידוש פעילותן בישראל. יחד עם זאת, יצוין כי שוק התעופה עדיין לא שב לשגרה מלאה, והטיסות אינן מתקיימות בהתאם ללוחות הזמנים המקוריים שתוכננו טרם המבצע.

נתב"ג בימים אלה | אילוסטרציה ( צילום: רשות שדות התעופה )

צרכנים המעוניינים לתכנן את טיסותיהם יוכלו להזמין כרטיסים באתר החברה החל מהימים הקרובים. החברה צפויה לפרסם בקרוב את לוח הטיסות המפורט והיעדים שיופעלו בשלב הראשון של החזרה לפעילות.