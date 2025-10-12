בראיון גלוי ומעמיק בתוכנית "המבקר" באולפן 'כיכר השבת', הזמר והיוצר ארי גולד מציע הצצה למסעו המוזיקלי המתפתח לרגל צאת הסינגל החדש שלו "דופקים בדלת", אותו גם כתב והלחין. גולד, הידוע בהופעותיו הכובשות ובשיריו המצליחים, התעמק במורכבויות הקריירה שלו, מימיו הראשונים כקלידן ועד למעמדו הנוכחי כזמר-יוצר מוכר.

הפיכתו של גולד לזמר חתונות מהבולטים והמצליחים הייתה רחוקה ממסלול מתוכנן מראש. הוא שיתף בכנות כי צעדיו הראשונים במוזיקה היו נטועים בנגינה, תשוקה שהחלה בשנותיו הצעירות. "מגילי צעיר התחלתי לנגן", סיפר גולד, והדגיש את זהותו המוקדמת כקלידן ולא זמר. המעבר לשירה, חשף, היה התפתחות הדרגתית ובלתי צפויה. "המחשבה שלי להיות זמר הגיעה ממש ממש בשלב מאוחר בחיי, איזה שנה אחרי החתונה, לא חשבתי על זה לפני".

עבור גולד, מוזיקה אינה רק מקצוע אלא ייעוד אישי עמוק. "אני גם עושה את מה שכיף לי, חד משמעית, וברוך השם, תודה על זה," אישר, והדגיש את השמחה והכרת תודה האמיתיים המונחים בבסיס מאמציו האמנותיים.

אחד הנושאים המרכזיים בראיון היה יחסיו המורכבים של גולד עם עולם היצירה, כזמר ולאחרונה גם כמלחין. הוא הביע רצון ברור לשמור על זהותו העיקרית כזמר, גם כאשר כישרונותיו כמלחין זכו להכרה. "בעצם הטייטל המרכזי שלי הוא - זמר," הסביר גולד. "העובדה שאני גם מלחין, לא רציתי שזה ייקח את הבמה. ובהחלט הייתי פתוח לשיר שירים טובים שהם לא שלי, כעת הגיע הזמן גם להוציא את השירים שלי".

גולד גם שפך אור על המציאות הפיננסית של הוצאת מוזיקה כיום, שלעיתים קרובות מתעלמים ממנה, ובמיוחד על ההשקעה המשמעותית הנדרשת להפקה ולקליפים. "להוציא שיר ובטח קליפ עולה המון כסף שלא מרוויחים חזרה באופן ישיר. באופן אישי הפקתי את הקליפ של "מה רבו" בעצמי והוא נראה יותר מושקע ממה שעלה לי באמת, אבל אם הייתי לוקח הפקה רגילה זה היה עולה לי 60% יותר".

זמר חתונות או זמר אולפנים או שניהם יחד?

בעידן המוגדר על ידי צריכה מהירה ותוכן דיגיטלי מתמיד, גולד הדגיש את החשיבות הקריטית של שחרור עקבי של מוזיקה חדשה. הוא ניסח זאת כשינוי מהותי בתעשייה: "היום זה גם הכרחי; אי אפשר אחרת... כולם עושים את זה וזה מחייב באיזשהו מקום, בעיקר בקטע של מיתוג".

"מי שרוצה לראות את עצמו במגרש הזה, אני חושב שהוא מוכרח פשוט להוציא שירים, להוציא מוזיקה", אומר גולד.

גולד גם התייחס לוויכוח המתמשך בין הוצאת סינגלים לאלבומים מלאים, והכיר באתגרי תשומת הלב של הקהל בעידן הדיגיטלי. "זמר רציני צריך להיות לו אלבום; זה כאילו איזשהו אבן דרך".

דילמת המבצע: שירים מקוריים בחתונות

אחד ההיבטים המסקרנים ביותר בראיון נגע לגישתו של גולד לביצוע יצירותיו שלו בחתונות ובאירועים. כשנשאל אם הוא מבצע את שיריו שלו באירועים, הוא השיב בכנות, "האמת, כמעט שלא." תגובה זו, הנראית מנוגדת לאינטואיציה מצד זמר-יוצר המשקיע רבות במוזיקה שלו, חושפת הבנה עמוקה של קהלו ושל הקשר הופעותיו. גולד הסביר את גישתו האינטואיטיבית: "אני אינטואיטיבי; אני נמצא בעולם הזה, ואני רוצה לעשות את מה שהקהל אוהב ופחות לאתגר אותו". הוא מספר כי לדוגמא, "שמחת כלה" שלו הוא מבוקש מאד מהקהל ולכן גם מבוצע בחתונות כמו גם "אהבת תורה" ו"חיזוקים" אבל שירים חדשים דוגמת "מה רבו" הוא פחות מרגיש כי הם מתאימים לעולם החתונות.

צפו בראיון המלא ובביצוע הלייב באולפן: