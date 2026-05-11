אאודי מקימה לתחייה את מכונית שיאי המהירות האגדית "לוקה"

המכונית האגדית ( צילום: אאודי )

כותרות עולם הרכב נשלטות כיום על ידי רכבי פנאי גדולים (SUV) ומכוניות חשמליות, לעומת זאת, הפתעה מרעננת במיוחד היא לראות רכב-על חדש מבית אאודי שנושא בקרבו מנוע V-16 אימתני בנפח 6.0 ליטרים. ה"אוטו יוניון לוקה" (Auto Union Lucca) היא מכונית ייחודית שיוצרה בעותק אחד בלבד, והיא למעשה שחזור מדויק של מכונית שוברת שיאים שפותחה על ידי חברת האם של אאודי בשנות ה-30 של המאה הקודמת. המכונית הוקמה כעת לתחייה, רגע לפני הופעת הבכורה שלה על המסלול בפסטיבל המהירות של גודווד הקרוב.

ההיסטוריה מאחורי האגדה כדי להבין מדוע אאודי החליטה לשחזר את ה"לוקה" – שזכתה גם לכינוי Rennlimousine (מגרמנית: "לימוזינת המרוצים" או סדאן מרוצים) – עלינו לצלול לספרי ההיסטוריה. בשנות ה-30, אאודי הייתה אחד מארבעה מותגים שפעלו תחת תאגיד "אוטו-יוניון" (מכאן גם מקור הסמל המפורסם של ארבעת החישוקים). באותה תקופה, מרוצי הגרנד-פרי צברו פופולריות עצומה, וביצועי המכוניות נתפסו ככלי שיווקי חזק. בעקבות כך, אוטו-יוניון נכנסה לקרב יוקרה חסר פשרות על שבירת שיאי מהירות מול היריבה המרה, מרצדס-בנץ. לאחר שמרצדס שברה שיאים משלה ב-1934, מהנדסי אוטו-יוניון פיתחו תגובה מוחצת במהלך החורף. הם לקחו את מכונית הגרנד-פרי פתוחת-הגלגלים שלהם (Type A), והלבישו עליה צללית אווירודינמית חלקה ("סטרימליינר"). המרכב הצר כלל צלחות אווירודינמיות על הגלגלים הקדמיים, חיפוי מלא לגלגלים האחוריים ותא נהג מחודד וצר שהותיר מקום בקושי לנהג אחד. מנוע ה-16 צילינדרים נלקח ממכונית הגרנד-פרי והורחב לנפח של 5.0 ליטרים, כך שהפיק 369 כוחות סוס בגרסתו המקורית.

ה"לוקה" במהלך אחת התחרויות ( צילום: אאודי )

שבירת השיא באיטליה

לאחר מספר ניסיונות ראשוניים שסבלו ממזג אוויר גרוע ותקלות טכניות, הצוות של אוטו-יוניון הגיע ב-15 בפברואר 1935 לקטע ישר באוטוסטרדה הסמוכה לעיר לוקה (Lucca) שבאיטליה. כשהנהג האגדי הנס שטוק מאחורי ההגה, המכונית קבעה שיא חדש למייל מ"זינוק מעופף", כשהיא רושמת מהירות ממוצעת של 320 קמ"ש ומהירות מרבית מסחררת לאותם ימים של 326.9 קמ"ש.

בהמשך אותה שנה, יוצרה מכונית שניה כזו והשתיים התחרו במרוץ אבוס המפורסם בברלין – מסלול מטורף שהורכב משתי ישורות ארוכות במיוחד עם פניות פרסה בקצותיהן. לצערם, שתי המכוניות פרשו עקב תקלות טכניות (כשל בצמיג וצינור קירור פגום) בעת שנאבקו במרצדס על הניצחון.

ה-"לוקה" ( צילום: אאודי )

המכונית במהלך השיחזור ( צילום: אאודי )

שחזור בעבודת יד

לדברי אאודי, לא נותרו באוסף שלה מכוניות מרוץ או מכוניות שיאים של אוטו-יוניון מתקופת הגרנד-פרי המוקדמת. פרויקט השחזור של ה"לוקה" נועד לשמר ולהוקיר את התקופה החדשנית הזו בהתפתחות עולם הרכב.

מלאכת הבנייה הופקדה בידיהם של מומחי הרכב ההיסטוריים מחברת Crosthwaite & Gardiner (אותה חברה ששחזרה גם את דגם ה-Type 52). הצוות הסתמך על תמונות ומסמכים היסטוריים, והפרויקט כולו – שנעשה ברובו בעבודת יד – נמשך קצת יותר משלוש שנים.

כדי להבטיח אמינות ועמידות, אאודי בחרה להכניס מספר שיפורים קלים. במקום המנוע המקורי, המכונית המשוחזרת צוידה במנוע V-16 בנפח 6.0 ליטרים שנלקח מדגם ה-Type C, המפיק 512 כוחות סוס. בנוסף, מערכת האוורור שופרה. משקלה של המכונית עומד על כ-960 ק"ג (2,116 פאונד), ובדיקות במנהרת רוח חשפו כי למרכב יש מקדם גרר (Drag Coefficient) מרשים של 0.43.

ה"לוקה" המחודשת נחשפה לאחרונה בעיר לוקה שבאיטליה, ממש באותו המקום שבו עשתה היסטוריה לפני למעלה מ-90 שנה. התחנה הבאה שלה תהיה ביולי הקרוב בפסטיבל המהירות של גודווד (Goodwood Festival of Speed) בבריטניה, שם יוכלו רבים לראות – ולשמוע – את פיסת ההיסטוריה המוטורית הזו מסתערת על מסלול טיפוס הגבעה.