נקמת טראמפ: 5,000 חיילים אמריקנים עוזבים את אירופה

תרגיל בינלאומי גדול של צבא ארה"ב באירופה - צילום: החשבון הרשמי של פיקוד אירופה של ארצות הברית תרגיל בינלאומי גדול של צבא ארה"ב באירופה | צילום: צילום: החשבון הרשמי של פיקוד אירופה של ארצות הברית 10 10 0:00 / 0:49

בצעד שמעורר זעזוע בבירות אירופה, הודיע הפנטגון על נסיגה של כ-5,000 חיילים אמריקנים מגרמניה בתוך פחות משנה. הנשיא דונלד טראמפ הבהיר כי זוהי רק התחלה, וכי הוא מתכוון ללכת "הרבה יותר רחוק" בצמצום הנוכחות הצבאית האמריקנית ביבשת. המהלך מגיע על רקע עימות חריף עם קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, שביקר בחריפות את התנהלות ארה"ב במלחמה מול איראן.

ההחלטה תחזיר את הנוכחות האמריקנית בגרמניה לרמות שנרשמו בשנת 2022, טרם הפלישה הרוסית לאוקראינה. כיום מוצבים בגרמניה למעלה מ-36,000 חיילים אמריקנים, והיא משמשת כמרכז לוגיסטי קריטי להקרנת כוח גלובלית. במדינה ממוקמות מפקדות הפיקוד של ארה"ב לאירופה ולאפריקה, בסיסי חיל אוויר אסטרטגיים כמו רמשטיין, ואפילו כ-100 פצצות גרעיניות אמריקניות.

צבא ארה"ב ( צילום: צבא ארה"ב )

"בגידה אסטרטגית" במפרץ הפרסי "זה אמיתי": ספינה הפכה למלכודת מוות לאחר התפרצות קטלנית אריה רוזן | 15:27 על פי דיווחים, בלב המשבר עומד הסירוב האירופי לשלוח כוחות ימיים למצרי הורמוז. טראמפ האשים את המנהיגים באירופה בהפקרת הנתיב האסטרטגי לשינוע נפט, וטען כי מדובר בכשל ביטחוני הפוגע באינטרסים של אירופה עצמה. בכיר בפנטגון ציין כי הנשיא הביע "תסכול עמוק" מהפער שבין הצהרות התמיכה הדיפלומטיות לבין היעדר הפעולה בשטח. בעוד ארצות הברית השיקה את מבצע "Project Freedom" - פריסה צבאית מסיבית הכוללת כ-15,000 חיילים, למעלה מ-100 כלי טיס מתקדמים ומשחתות טילים מונחים במפרץ הפרסי - בעלות בריתה האירופיות בחרו להישאר בצד. המהלך האמריקני מגיע כתגובה לתקיפת מכליות נפט ולחסימת המצרים בידי איראן, שדרכם עוברת כרבע מאספקת הנפט העולמית.

נושאת המטוסים ג'ורג' וו בוש נכנסת לאזור המזרח התיכון בצל המצור ( צילום: סנטקום )

מסמך סודי חושף אפשרויות ענישה

למרות שגורמים רשמיים מנסים להגדיר את הנסיגה כ"התאמה מחודשת", מסמך פנימי של הפנטגון שדלף חושף מציאות שונה. במסמך נידונות אפשרויות ענישה חסרות תקדים נגד מדינות שלא יישרו קו עם המדיניות האמריקנית מול טהרן, כולל בחינת האפשרות להוציא את ספרד מברית נאט"ו, בחינה מחדש של עמדת וושינגטון בנוגע לריבונות בריטניה על איי הפוקלנד, ועימות חזיתי עם ברלין.

מבקרים בקונגרס האמריקני ובאירופה מזהירים כי נסיגה כזו שולחת "אות שגוי" למוסקבה ועלולה לערער את ההרתעה ביבשת, במיוחד כאשר ולדימיר פוטין ממשיך במלחמתו באוקראינה. הנוכחות האמריקנית בגרמניה מהווה את חומת המגן המרכזית מול רוסיה מאז מלחמת העולם השנייה.

צנחנים של צבא ארה"ב במהלך אימון ( צילום: by Airman 1st Class David S. Calcote )

סוף עידן הערבות האמריקנית?

בעוד המנהיגים האירופים מנסים לשדר חוסן, מתחת לפני השטח גוברת ההבנה שהעידן בו ארה"ב ערבה לביטחון אירופה ללא תנאי הסתיים רשמית. כעת, כאשר הכוחות מתחילים לארוז את הציוד בבסיסי גרמניה, השאלה המרכזית היא האם מדובר בשינוי טקטי חולף או בפירוק אסטרטגי של הסדר העולמי הישן.

יצוין כי המתיחות בין וושינגטון לברלין החריפה לאחר שקנצלר מרץ טען כי איראן מצליחה להביך את ארצות הברית במפרץ הפרסי. טראמפ, שהציג את עצמו כ"דילמייקר" הגדול, מוצא את עצמו מבודד מול משבר האנרגיה הגדול ביותר מאז שנות ה-70, כאשר מחיר חבית נפט זינק אל מעבר לקו 100 הדולרים.