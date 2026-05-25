רכב העל של BYD: דנזה Z בגרסת קבריולט עם 1,000 כוחות סוס

דנזה Z בגרסת קבריולט ( צילום: יצרן )

כשנשיאת BYD, סטלה לי, הכריזה בשלהי 2025 כי מותג היוקרה של הקונצרן, דנזה (Denza), ישיק את מכונית העל החשמלית החדשה "Denza Z" מחוץ לגבולות סין – היא בחרה שלא לחשוף פרט אחד. לי הבטיחה אז כי המכונית תערוך את הופעת הבכורה האירופית שלה בפסטיבל המהירות היוקרתי של גודווד ביולי הקרוב, אך מה שהיא "שכחה" לציין זה שלצד גרסת הקופה הסגורה, הדגם יושק במקביל גם בגרסת קבריולט פתוחה.

ההפתעה נחשפה רשמית על הבמה המרכזית של תערוכת הרכב בבייג'ינג. גרסת הרודסטר החדשה מציגה עיצוב זורם ואווירודינמי, פרי עטו של מעצב העל וולפגנג אגר, לשעבר ראש מחלקות העיצוב של אלפא רומיאו ואאודי, שהעניק למכונית מראה סליק, מודרני וכוחני כאחד. בניגוד למגמה הרווחת של גגות קשיחים ומורכבים, בדנזה בחרו ללכת על קלאסיקה וציידו את המכונית בגג בד מתקפל.

כוח מתפרץ וטכנולוגיית קצה מתחת למרכב המרהיב מסתתרת מפלצת ביצועים אמיתית. למרות שהנתונים המלאים ייחשפו במלואם רק במהלך הקיץ, ב-BYD כבר מצהירים כי הספק המנוע יעמוד על כ-1,000 כוחות סוס (ככל הנראה בהתבסס על מערכת שלושת המנועים החשמליים המפיקה 952 כ"ס בדגם ה-Z9 GT של המותג). הכוח הקיצוני הזה מתורגם לביצועים דימיוניים: זינוק מעמידה ל-100 קמ"ש (62 מייל לשעה) בתוך פחות משתי שניות – נתון שמציב אותה בטריטוריה של מכוניות העל היקרות והנדירות בעולם. כדי להתמודד עם העוצמה הזו ולאפשר חוויית נהיגה דינמית, המכונית מצוידת במערכת בקרת מרכב מגנטוראולוגית חכמה (Intelligent Magnetorheological Body-Control System) – שזהו למעשה שם מתוחכם למערכת מתלים אקטיבית מתקדמת, המקשיחה או מרככת את הרכב באופן מיידי בהתאם לתנאי הדרך ואופי הנהיגה. אחד האתגרים הגדולים ביותר של מכוניות על חשמליות הוא משקל הסוללה וזמני הטעינה, אך נראה שגם כאן לסינים יש פתרון מוחץ. דנזה Z תגיע עם מערכת הטעינה המהירה "Flash Charging" של BYD בהספק חסר תקדים של 1,500 קילוואט, המאפשרת להחזיר מאות קילומטרים של נסיעה בדקות ספורות בלבד. בחברה כבר אישרו כי עמדות הטעינה המטורפות הללו יפרסו בהדרגה גם בשווקים נבחרים באירופה במקביל להשקת הרכב.

היעד: שבירת שיאים על המסלול

ב-BYD לא מסתפקים רק בהצהרות על הנייר או בעיצוב מנקר עיניים. החברה הודיעה כי אבות-טיפוס של דנזה Z כבר החלו בסדרת בדיקות דינמיות מפרכות ובניסיונות לשבירת שיאי הקפה במסלול הנורבורגרינג האגדי בגרמניה.

הדגם החדש צפוי להגיע לשווקים בשלוש גרסאות שונות. בימים אלו מנהל המותג תחרות ציבורית פתוחה בסין כדי לבחור שמות רשמיים לכל אחת מהתצורות: גרסת הקופה הסטנדרטית, גרסת הקבריולט שנחשפה כעת, וגרסה שלישית וקיצונית עוד יותר הממוקדת למסלול המרוצים בלבד.

הפרטים המלאים, המפרט הטכני הסופי ותמחור הדגמים ייחשפו רשמית במהלך חודשי הקיץ, אך דבר אחד כבר בטוח: דנזה Z מסמנת את עליית המדרגה הבאה של תעשיית הרכב הסינית, שלא רק מעתיקה או מתחרה בקטגוריות העממיות, אלא מסתכלת למותגי העל של אירופה בלבן של הפנסים.