רכבי קורבט מוצגים במוזיאון ( צילום: National Corvette Museum )

בדרך כלל, כשמבקרים במוזיאון הקורבט הלאומי בבולינג גרין, קנטקי, העיניים נמשכות מיד אל המכוניות עצמן. המוזיאון מציג יותר ממאה דגמי קורבט היסטוריים שקשה שלא להשים אליהם לב, חלקם נדירים במיוחד, וכולם מספרים את סיפורה של אחת ממכוניות הספורט האמריקאיות המפורסמות ביותר. אבל התערוכה החדשה של המוזיאון מבקשת לעשות משהו מעט אחר: להראות שההיסטוריה של קורבט אינה בנויה רק מפיברגלס, קרבון וכוחות סוס, אלא גם מחפצים קטנים, שולחנות עבודה, צעצועים, חליפות מרוץ, ניסויי צבע וזיכרונות של אנשים.

התערוכה, שנפתחה בגלריית התערוכות המתחלפות של המוזיאון ונושאת את השם Driven to Preserve, מציגה את מה שמתרחש מאחורי הקלעים של שימור מורשת מוטורית. לפי המוזיאון, היא נועדה להציג לציבור כיצד מטפלים באוסף הכולל יותר מ-120 מכוניות קורבט נדירות ולמעלה מ-50 אלף פריטי ארכיון וחפצים הקשורים למותג. זהו ניסיון להפוך את עבודת השימור עצמה לחלק מהחוויה, ולא רק את התוצאה המבריקה שמוצבת באולם התצוגה. אחד הקסמים של התערוכה הוא דווקא בפריטים שאינם מכוניות בגודל מלא. בין המוצגים אפשר למצוא מכוניות פדלים ישנות בדמות קורבט, אחת מהן מתקשרת לעיצוב המחודש הגדול של הדגם בשנת 1956. לכאורה מדובר בצעצוע, אבל במוזיאון כזה גם צעצוע קטן הופך למסמך תרבותי: הוא מלמד כיצד הקורבט הפכה לא רק למכונית, אלא לדימוי שאמריקאים רצו לחלום עליו כבר מילדות.

גם כמכונית צעצוע ( צילום: National Corvette Museum )

לצד הצד הנוסטלגי והמשועשע, התערוכה נוגעת גם בפרקים הקשוחים והמסוכנים של ההיסטוריה המוטורית. אחד המוצגים הבולטים הוא חליפת מרוץ של דיק גולדסטרנד, מחלוצי מרוצי הקורבט. בשנת 1967 התחרו גולדסטרנד ובוב בונדורנט במרוץ 24 השעות של לה מאן עם קורבט L88 Sting Ray, קבעו שיא מסלול בקטגוריית GT והגיעו למהירויות של יותר מ-170 מייל לשעה בישורת מולסן. החליפה הישנה, הדקה והרחוקה מאוד מתקני הבטיחות המודרניים, מזכירה עד כמה מרוצי העבר דרשו לא רק טכנולוגיה, אלא אומץ כמעט בלתי נתפס.

חליפת מרוץ של דיק גולדסטרנד, מחלוצי מרוצי הקורבט ( צילום: National Corvette Museum )

מוצגים נוספים בתערוכה ( צילום: National Corvette Museum )

מוצג אחר מחבר את ההיסטוריה של קורבט אל לב ההנהגה של ג'נרל מוטורס: שולחנו המקורי של אד קול, מי שהיה מנכ"ל GM ולפני כן המהנדס הראשי של שברולט בשנות החמישים. קול היה מהדמויות המרכזיות בהכנסת מנוע ה-small block V-8 לקו הדגמים של שברולט, ובהמשך תמך באנשים כמו זורה ארקוס-דונטוב וביל מיטשל, שסייעו להפוך את קורבט ממכונית ספורט מעניינת לאייקון ביצועים אמריקאי.

שולחנו המקורי של אד קול ( צילום: National Corvette Museum )

ויש גם פריטים משונים יותר, כאלה שמזכירים שמורשת רכב נוצרת לא רק במסלול או על פס הייצור. בתערוכה מוצגות מכונות פינבול של קורבט מתקופת פתיחת המוזיאון ב-1994, מכונית מתנגשת בעיצוב קורבט, ז'קט מרוצים חתום בידי נהגי קורבט, וגם אוסף של "frogs" - דגמי בדיקה קטנים בגודל נעל, ששימשו את סטודיו העיצוב של GM לבחינת צבעים ניסיוניים על משטחים קמורים. אלה אינם פריטים שמניעים גלגלים כמו הקורבט עצמה, אבל הם מספרים איך נוצרת שפה חזותית, איך נבדק צבע תחת אור, ואיך רעיון הופך בסופו של דבר למכונית שאנשים מזהים מרחוק.