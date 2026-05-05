נקלעה לקשיים? טויוטה סוגרת שנה של ירידה ברווחים

טויוטה, יצרנית הרכב הגדולה בעולם, צפויה לדווח על רבעון רביעי ברציפות של ירידה ברווח התפעולי, על רקע שילוב של לחצים גיאופוליטיים, התייקרות חומרי גלם ומדיניות סחר מכבידה. לפי תחזיות אנליסטים, הרווח התפעולי לרבעון ינואר–מרץ צפוי להסתכם בכ-813 מיליארד ין (כ-5.17 מיליארד דולר) – ירידה של 27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הירידה החדה מגיעה למרות שמירה על היקפי מכירות וייצור גבוהים. בסיכום השנה הפיסקלית כולה, טויוטה צפויה להציג רווח תפעולי של כ-4 טריליון ין - שפל של שלוש שנים - זאת אף שבמקביל רשמה שיא מכירות עולמי של כ-10.48 מיליון כלי רכב.

המלחמה במזרח התיכון מטלטלת את שרשרת האספקה

אחד הגורמים המרכזיים לפגיעה ברווחיות הוא ההתייקרות החדה במחירי אלומיניום ונפטא – חומרים קריטיים לתעשיית הרכב – בעקבות הלחימה באיראן מאז סוף פברואר. יפן, אשר תלויה בכ-70% מהאספקה המעובדת של חומרים אלו מהמזרח התיכון, חשופה במיוחד לשיבושים.

ההשפעה כבר ניכרת בשטח: מכירות טויוטה באזור המזרח התיכון צנחו ב-32.3% במהלך מרץ, ותרמו לירידה של 7.3% במכירות הגלובליות באותו חודש, לכ-898 אלף כלי רכב.

גם ספקי הרכיבים חווים לחץ כבד. דנסו, ספקית החלקים הגדולה של טויוטה, קיצצה את תחזית הרווח התפעולי שלה והעריכה פגיעה של כ-45 מיליארד ין, בעוד אייסין צופה השפעה של כ-15 מיליארד ין מעליית מחירי האלומיניום בלבד. במקביל, התייקרות רכיבים המבוססים על נפטה מתפשטת למגוון רחב יותר של מוצרים מהצפוי.

מכסים בארה"ב ועלויות עבודה שוחקים את השורה התחתונה

לצד הזעזועים הגיאופוליטיים, טויוטה מתמודדת גם עם מכסים בארה"ב, אשר לפי הערכות החברה עשויים לגרוע כ-1.45 טריליון ין מהרווח התפעולי השנתי. לכך מצטרפות עלויות עבודה עולות, שממשיכות ללחוץ על שולי הרווח למרות היחלשות הין שסייעה חלקית לאזן את הפגיעה.

מבחן ראשון למנכ"ל החדש

דוחות הרבעון הקרובים יהוו גם מבחן משמעותי ראשון למנכ"ל החדש, קנטה קון, שנכנס לתפקיד בתחילת אפריל לאחר שכיהן כסמנכ"ל הכספים. המשקיעים צפויים להתמקד בתחזיות שיציג לשנה הקרובה וביכולתו לנווט את החברה בתקופה של אי-ודאות גבוהה.

השאלה המרכזית היא האם תנופת המכירות של רכבים היברידיים וההשקה הצפויה של דגמים חשמליים המיוצרים בארה"ב יוכלו לקזז את הלחצים הגוברים מצד עלויות, מכסים ושיבושי אספקה.

על רקע האתגרים, טויוטה ניצבת בצומת קריטי: שמירה על הובלה עולמית מצד אחד, והתמודדות עם מציאות כלכלית וגיאופוליטית מורכבת מאי פעם מצד שני.