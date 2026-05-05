פשטו רגל

המיגון המיטבי בקרבתך: הכיסא היפני שהופך לקסדת מגן 

ביפן, מדינה שבה רעידות אדמה הן חלק בלתי נפרד מהחיים, המצאה יצירתית ביקשה להפוך כל רהיט ביתי למגן הישרדותי | אך מתברר שגם פטנט שיכול להציל חיים לא תמיד מצליח להציל את החברה שמאחוריו מקריסה כלכלית (חדשות בעולם)

לאחרונה, סטודיו העיצוב היפני Znug Design, בהובלת המעצב קוטה נזו, הציג לעולם קונספט מהפכני: כיסא ה-"Mamoris". מדובר בכיסא מעוצב למראה, שבמצב חירום משנה את ייעודו והופך לציוד הגנה אישי מתקדם.

המנגנון המכני פשוט אך מתוחכם: המשתמש רק צריך לסובב ידית הנמצאת בבסיס המושב, ומשענת הגב מתנתקת והופכת לקסדת מגן. הייחודיות של הפיתוח הזה, בהשוואה לקסדות רגילות, היא המבנה הארוך שלו; הקסדה תוכננה להעניק הגנה מקיפה לא רק על הראש, אלא גם על הצוואר ועל עמוד השדרה מפני פסולת נופלת, רסיסים וחפצים כבדים שעלולים לקרוס בזמן רעידת אדמה.

למרות הבאז התקשורתי והצגת המוצר בתערוכות עיצוב יוקרתיות, הדרך לייצור המוני הייתה רצופה מכשולים. המציאות הראתה כי הפרויקט נתקל בקשיים משמעותיים שמנעו ממנו להפוך למוצר צריכה סטנדרטי

הייצור של הכיסא היה יקר משמעותית בהשוואה לרהיט רגיל, מה שהפך אותו לבלתי נגיש עבור הקהל הרחב. מומחים הטילו ספק ביכולת של המשתמש לתפעל את המנגנון במהירות הנדרשת בזמן רעידת אדמה, שכן באירועים כאלו כל שנייה היא קריטית. הביקוש למוצר כזה הצטמצם בעיקר למוסדות או לאזורים ספציפיים מאוד ביפן, מה שלא הצדיק הקמת קו ייצור מסחרי רחב.

הסוף של המיזם היה עגום למדי. דיווחים ראשוניים טענו שהחברה שעמדה מאחורי הכיסא פשטה את הרגל, אך מסתבר שמדובר בסטודיו עיצוב קטן שהפרויקט שלו לא הצליח לעבור משלב אב-הטיפוס לייצור מסחרי. ללא הצלחה מסחרית יציבה וללא ייצור המוני, ה-"Mamoris" נעלם מהשוק.

