המיגון המיטבי בקרבתך: הכיסא היפני שהופך לקסדת מגן 

לאחרונה, סטודיו העיצוב היפני Znug Design, בהובלת המעצב קוטה נזו, הציג לעולם קונספט מהפכני: כיסא ה-"Mamoris". מדובר בכיסא מעוצב למראה, שבמצב חירום משנה את ייעודו והופך לציוד הגנה אישי מתקדם.

המנגנון המכני פשוט אך מתוחכם: המשתמש רק צריך לסובב ידית הנמצאת בבסיס המושב, ומשענת הגב מתנתקת והופכת לקסדת מגן. הייחודיות של הפיתוח הזה, בהשוואה לקסדות רגילות, היא המבנה הארוך שלו; הקסדה תוכננה להעניק הגנה מקיפה לא רק על הראש, אלא גם על הצוואר ועל עמוד השדרה מפני פסולת נופלת, רסיסים וחפצים כבדים שעלולים לקרוס בזמן רעידת אדמה.

הייצור של הכיסא היה יקר משמעותית בהשוואה לרהיט רגיל, מה שהפך אותו לבלתי נגיש עבור הקהל הרחב. מומחים הטילו ספק ביכולת של המשתמש לתפעל את המנגנון במהירות הנדרשת בזמן רעידת אדמה, שכן באירועים כאלו כל שנייה היא קריטית. הביקוש למוצר כזה הצטמצם בעיקר למוסדות או לאזורים ספציפיים מאוד ביפן, מה שלא הצדיק הקמת קו ייצור מסחרי רחב.

הסוף של המיזם היה עגום למדי. דיווחים ראשוניים טענו שהחברה שעמדה מאחורי הכיסא פשטה את הרגל, אך מסתבר שמדובר בסטודיו עיצוב קטן שהפרויקט שלו לא הצליח לעבור משלב אב-הטיפוס לייצור מסחרי. ללא הצלחה מסחרית יציבה וללא ייצור המוני, ה-"Mamoris" נעלם מהשוק.