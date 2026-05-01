איראן מנצלת את הפסקת האש לשליפת טילים ואמצעי לחימה מההריסות

בחסות הפסקת האש הזמנית בין וושינגטון לטהרן, המשטר האיראני מנהל מאמץ קדחתני לשקם את שרידי כוחו הצבאי. גורמים המעורים בפרטים בארה"ב, צוטטו ברשת nbcnews כי איראן מנצלת את ההפוגה בהפצצות כדי לחפור ולחלץ טילים, כלי טיס בלתי מאוישים ותחמושת רבה שהוסתרה במתקנים תת קרקעיים או נקברו תחת הריסות הבסיסים שהותקפו.

ההערכה המודיעינית בוושינגטון גורסת כי המטרה האיראנית ברורה והיא היערכות מחודשת לשיגור מתקפות רחבות היקף ברחבי המזרח התיכון, בתרחיש שבו הנשיא דונלד טראמפ יחליט לסיים את הפסקת האש ולחדש את הפעילות הצבאית.

הנשיא טראמפ צפוי לכנס היום את בכירי צוות הביטחון הלאומי שלו לדיון גורלי שבו יבחנו צעדי הממשל הבאים. על סדר היום עומדות חלופות צבאיות חדשות שנועדו להבטיח את פתיחתו המחודשת של מצר הורמוז ולשלול מאיראן כל גישה לחומרים גרעיניים.

מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, אדמירל בראד קופר, אמור להציג בפני הנשיא סקירה מקיפה על סטטוס המצור הימי שהוטל על איראן ועל האופציות המבצעיות הזמינות.

גורם בבית הלבן ציין בשיחה עם רשת nbcnews כי אחד השיקולים המרכזיים בהחלטותיו של טראמפ הוא ביקורו המתוכנן בסין באמצע חודש מאי. הממשל רואה חשיבות עליונה בקיום הפגישה עם הנשיא שי ג'ינפינג, שנדחתה בעבר בשל פרוץ הקרבות, ואינו מעוניין בדחייה נוספת.

מזכיר ההגנה פיט הגסת' אישר מוקדם יותר החודש כי הפנטגון עוקב מקרוב אחר תנועות הציוד הצבאי באיראן, והזהיר את טהרן כי בזמן שהיא חופרת בהריסות ללא יכולת ייצור וחידוש מלאי, ארצות הברית רק מתעצמת.

עם זאת, התמונה המודיעינית העדכנית מצביעה על כך שאיראן רחוקה מלהיות מנוטרלת לחלוטין. על אף שמתקני ייצור וטילים בליסטיים רבים הושמדו, מומחים מעריכים כי המשטר הצליח לשמר חלק משמעותי מהארסנל שלו באמצעות פיזור אמצעי לחימה ברחבי המדינה, שימוש במטרות דמה והסתרת נשק במתקנים תת קרקעיים מבוצרים טרם פרוץ המלחמה.

הנשיא טראמפ ומזכיר המדינה מרקו רוביו הודו בימים האחרונים כי איראן עדיין שומרת על חלק מיכולותיה. רוביו העריך כי כמחצית מארסנל הטילים האיראני שרד את התקיפות, אך הדגיש כי בשילוב עם קריסת הכלכלה, האינפלציה הגואה והסנקציות המשתקות, מצבה של טהרן חלש ופגיע מאי פעם.