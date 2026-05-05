סמארט חוזרת לעיר: רכב הקונספט #2 שנראה כמו פריט אופנה יוקרתי

#2 של סמארט ( צילום: SMART )

סמארט מנסה לסגור מעגל. המותג, שנולד בסוף שנות ה-90 עם ה-Fortwo הזעירה והחריגה, חוזר כעת אל הרעיון שהפך אותו למוכר כל כך: מכונית עירונית קטנה, חכמה, חשמלית ומעוצבת סביב החיים הצפופים של העיר המודרנית. הקונספט החדש, שנחשף לקראת תערוכת הרכב בבייג'ינג, נקרא Smart #2, או בהגייה הרשמית והמעט מתאמצת - "האשטאג טו". מאחוריו מסתתרת כוונה ברורה: להכין את הקרקע לדגם סדרתי שיירש את מקומה של ה-Fortwo.

החזרה הזו אינה מובנת מאליה. סמארט של השנים האחרונות כבר אינה בדיוק אותה חברה שהכרנו בעבר. בשנת 2019 עבר המותג שינוי משמעותי והפך למיזם משותף של מרצדס-בנץ וג'ילי הסינית. מאז, במקום מכוניות עירוניות זעירות, התמקד המותג בעיקר בקרוסאוברים חשמליים קטנים יחסית, כמו #1 ו-#3. אבל ה-#2 החדש מאותת שסמארט מבינה היטב היכן נמצא המטען הרגשי האמיתי שלה: לא בעוד רכב פנאי, אלא במכונית קטנה שמנסה להפוך מגבלה עירונית לאמירה עיצובית.

מבחינה חיצונית, הקונספט עושה שימוש כמעט ישיר ב-DNA של ה-Fortwo המקורית. המרכב קצר מאוד, הגלגלים דחופים לפינות, מכסה המנוע זעיר, והפרופורציות כולן משדרות מכונית שנולדה לסמטאות, חניות צפופות ותנועה עירונית איטית. אורכו של הקונספט עומד על 109.9 אינץ', שהם כ-2.79 מטרים בלבד. לשם השוואה, הוא קצר בכ-84 ס"מ מפיאט 500e, שנחשבת בעצמה למכונית חשמלית קטנה במיוחד. העיצוב, אף שהקונספט נחשף בסין ולג'ילי יש חלק משמעותי בבעלות על סמארט, נכתב כולו בידי צוות העיצוב הגלובלי של מרצדס-בנץ. התוצאה נראית פחות כמו מכונית ייצור רגילה ויותר כמו אובייקט עיצובי עירוני: צבע לבן מט, הדגשות זהב בגג, בסמלים ובחלקי המרכב התחתונים, פנסים קדמיים משולשים המזכירים זוג עיניים, וקווים רכים שמנסים לשלב בין נוסטלגיה עתידנית לבין אלגנטיות גרמנית. סביב המרכב פוזרו גם לא מעט פרטים קטנים שנועדו להפוך את ה-#2 לקונספט שמצטלם היטב. במקום גריל קדמי מסורתי מופיע פנל מעוצב עם רצועות ואבזמי זהב. בפינות הפגוש הקדמי שולבו יחידות LED אנכיות שמציגות את הסימנים "#" ו-"2". אפילו הפנסים ועיטורי הזהב נושאים, לפי הדיווח, את קווי האורך והרוחב של סטודיו העיצוב המתקדם של מרצדס סמוך לשטוטגרט. ידיות הדלתות, לפחות במראה הקונספט, נראות כאילו עוצבו מרצועות עור.

מעבר לחזות החיצונית, סמארט מספקת גם כמה נתונים טכניים ראשוניים. הדגם הסדרתי שיתבסס על הקונספט צפוי לשבת על פלטפורמה חשמלית קומפקטית חדשה של החברה, Electric Compact Architecture. לפי סמארט, הקונספט מסוגל להגיע לטווח של כ-186 מייל, שהם כ-299 ק"מ. בנוסף, החברה מציינת יכולת טעינה מ-10 ל-80 אחוזים בפחות מ-20 דקות, לצד יכולת V2L, כלומר אפשרות להשתמש ברכב כמקור חשמל להפעלת מכשירים חיצוניים.

המשמעות רחבה יותר מהנתונים עצמם. סמארט #2 אינה מנסה להיות המכונית החשמלית המשפחתית הבאה, וגם לא להתחרות בקרוסאוברים הגדולים שממלאים כיום את השוק. היא מכוונת למרחב עירוני מאוד מסוים: נהגים שצריכים רכב קטן באמת, כזה שמסוגל להשתחל כמעט לכל מקום, אבל עדיין להרגיש מודרני, מעוצב וחשמלי לחלוטין. במובן הזה, היא מחזירה לשולחן שאלה שכמעט נעלמה בעידן רכבי הפנאי: האם מכונית עירונית זעירה יכולה שוב להיות דבר נחשק?

הדגם הסדרתי צפוי להיחשף באוקטובר בתערוכת פריז, ושמו ככל הנראה יישאר #2 כדי להשתלב בשיטת השמות הנוכחית של סמארט. עם זאת, כמו דגמי סמארט האחרונים, הוא לא צפוי להימכר בארצות הברית. עבור אירופה, לעומת זאת, מדובר במהלך שיכול להיות משמעותי יותר: שוק צפוף, ערים שמגבילות כניסת רכבים מזהמים, ומרחב חניה שהופך יקר ונדיר יותר משנה לשנה.