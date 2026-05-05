המודל מהלגו ( צילום: יצרן )

יש מכוניות שנולדו כדי לנסוע, ויש מכוניות שנולדו גם כדי להפוך לאייקון. רנו 5 טורבו 3E, אחת המחוות החשמליות הנועזות ביותר לעולם הראלי של שנות השמונים, נמצאת כעת בדיוק בנקודת המפגש הזו: בין נוסטלגיה מוטורית, עיצוב קיצוני, תרבות אספנים ולבני פלסטיק צבעוניות.

הסיפור מתחיל לא במפעל רכב, אלא אצל דייב קולינס, מהנדס בריטי וחובב לגו, שבנה דגם עצמאי של Renault 5 Turbo 3E והעלה אותו לפלטפורמת LEGO Ideas - פלטפורמה ייעודית שמטרתה לאפשר למעריצים להעלות רעיונות למודלים לערכות לגו. לפי האתר Car and Driver, הדגם הופיע באתר באמצע אפריל וכבר עבר את מחצית הדרך אל יעד 10,000 התומכים הנדרש כדי להיכנס לבחינה רשמית של לגו. המשמעות: אם קהילת המעריצים תמשיך להצביע בקצב הנוכחי, רנו הקטנה והקובייתית עשויה לקבל סיכוי ממשי להפוך לערכה רשמית. הבחירה ברנו 5 טורבו 3E אינה מקרית. המכונית האמיתית היא גלגול חשמלי ומודרני לרנו 5 טורבו המקורית, שהופיעה ב-1980 והפכה במהירות לאחת המכוניות הצרפתיות הפרועות של תקופתה. רנו מציגה את הדגם החדש כמכונית חשמלית מוגבלת ל-1,980 יחידות בלבד, עם הספק מרבי של 555 כוחות סוס, תאוצה מ-0 ל-62 מייל לשעה בפחות מ-3.5 שניות, משקל עצמי של 1,450 ק"ג וטעינה מ-15% ל-80% בכ-15 דקות בעמדת DC מהירה מתאימה.

דווקא העיצוב הקיצוני של המכונית הוא מה שהפך אותה, לדברי קולינס, למועמדת טבעית ללגו. קווי המרכב הזוויתיים, הכנפיים המנופחות, הפרופורציות הקצרות והאגרסיביות והאופי הרטרו-עתידני שלה מתורגמים היטב לשפת הקוביות. ב-Top Gear דווח כי הדגם שבנה קולינס כולל כ-1,200 חלקים, וכי העבודה עליו נמשכה סביב 100 שעות. רנו עצמה, באופן לא שגרתי יחסית לפרויקט מעריצים, תומכת בקמפיין כדי לקדם את הדגם בפלטפורמת LEGO Ideas.

כאן חשוב לדייק: גם אם הדגם יגיע ל-10,000 תומכים, הוא לא הופך אוטומטית למוצר על המדף. לפי ההסבר הרשמי של לגו, רעיון שמגיע לרף הזה נכנס לשלב בחינה, שבו צוות LEGO Ideas מבקש מהיוצר חומרים נוספים, בוחן את הדגם במשך כמה חודשים, ורק לאחר מכן עשוי לבחור בו לייצור כערכת LEGO Ideas רשמית. כלומר, 10,000 קולות הם כרטיס כניסה לחדר הדיונים, לא חוזה ייצור.

ועדיין, יש כאן משהו שמדליק את הדמיון. בעוד המכונית האמיתית תהיה נדירה, יקרה ומוגבלת מאוד, גרסת הלגו עשויה להפוך את האייקון הצרפתי לנגיש הרבה יותר. לא מכונית שתעמוד בחניה, אלא אחת שתעמוד על שולחן העבודה, ליד אוסף דגמי רכב, ותזכיר שבתרבות הרכב של היום לא רק כוח סוס מוכר חלומות, אלא גם עיצוב, סיפור ומיתולוגיה.

אם הפרויקט של קולינס יאושר, הוא יצטרף לשורה של דגמי רכב שהגיעו בעבר מ-LEGO Ideas אל קהל האספנים, בהם מכוניות מפורסמות ואייקונים מוטוריים אחרים. היתרון של רנו 5 טורבו 3E הוא שהיא יושבת בדיוק על כמה מגמות חזקות בו זמנית: נוסטלגיה לשנות השמונים, התלהבות ממכוניות חשמליות קיצוניות, תרבות מעריצים, ועולם לגו שהפך מזמן מתחביב לילדים בלבד לזירת אספנות של מבוגרים.