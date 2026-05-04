BYD מזנקת: היצוא קפץ בעשרות אחוזים בעקבות משבר האנרגיה

יצרנית הרכב הסינית BYD ממשיכה לבסס את מעמדה כשחקנית גלובלית מרכזית בשוק הרכב החשמלי, עם זינוק חד ביצוא. באפריל האחרון מסרה החברה 321,123 רכבי אנרגיה חדשה, כאשר המכירות מעבר לים זינקו בכ־71% בהשוואה לשנה שעברה והגיעו ליותר מ־134 אלף יחידות.

הגורם המרכזי לצמיחה הוא משבר האנרגיה העולמי, שהחריף בעקבות המלחמה באיראן שהחלה בסוף פברואר. סגירת מצר הורמוז, דרכו עובר כחמישית מהנפט העולמי, הובילה לעלייה חדה במחירי הדלק - בארה״ב, למשל, זינק מחיר הבנזין לכ־4.30 דולר לגלון, עלייה של כ־44% בתוך זמן קצר. התוצאה: צרכנים רבים פונים לרכבים חשמליים כחלופה כלכלית יותר.

מנכ״ל BYD, וואנג צ׳ואנפו, ציין בפני אנליסטים כי הביקוש בשווקים בינלאומיים הגיע ל״רמות חדשות״, כאשר במדינות כמו אוסטרליה, ניו זילנד והפיליפינים החברה מוכרת ביום אחד כמות רכבים שבעבר נמכרה בתוך שבועיים. בהתאם, החברה העלתה את יעד המכירות הבינלאומיות שלה ל־2026 ל־1.5 מיליון כלי רכב.

עם זאת, התמונה בשוק המקומי בסין פחות חיובית. מכירות החברה באפריל היו נמוכות משמעותית לעומת השנה שעברה, והירידות ניכרות גם בחודשים הקודמים. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא שינוי מדיניות הסובסידיות: החל מתחילת 2026 בוטלה הפטור המלא ממס רכישה לרכבים חשמליים, והוחלף בהנחה של 50% בלבד - מה שהעלה את העלות לצרכן ופגע בביקוש.

לצד זאת, גם שוק הרכב הסיני כולו נמצא בהאטה. נתונים מצביעים על ירידה של יותר מ־23% במכירות הרכב בתחילת השנה, כאשר רכבים חשמליים נפגעו אף יותר. התחזיות מדברות על ירידה מתונה אך מתמשכת לאורך השנה.

במקביל, התחרות המקומית מתעצמת. ג׳ילי הובילה את טבלת המכירות באפריל עם יותר מ־235 אלף רכבים, בעוד שחקניות חדשות יחסית כמו שיאומי, זיקר וליפמוטור מציגות קצב צמיחה מהיר במיוחד. שיאומי, למשל, חצתה את רף 30 אלף המסירות החודשיות, בעוד זיקר רשמה זינוק של עשרות אחוזים מתחילת השנה.

על רקע זה, המעבר של BYD לשווקים בינלאומיים כבר אינו רק אסטרטגיית צמיחה, זה יותר מהלך הכרחי לשמירה על קצב ההתרחבות והובלה בשוק הרכב החשמלי הגלובלי.