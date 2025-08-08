בשוק חובבי האקסטרים של רכבי העל, קוניגסג השוודית קבעה סטנדרטים של נדירות וחדשנות. בשיחה ל-TOP GEAR, מספר כריסטיאן פון קוניגסג, מייסד החברה: "כל הדגמים שלנו אזלו מהמלאי, אין לנו מה להציע - וזה קצת מעצבן, כי זה כיף לספק לאנשים להגשים חלום". היצרן לא מסתיר את הגאווה וגם את התסכול - אך למי שמקווה להזמין כלי רכב חדש בקרוב, נדרש סבלנות: הזמנות חדשות ייפתחו רק בעוד כשנה–שנה וחצי כשהחברה תחשוף פרויקטים נוספים, גם הם בהגבלות ייצור חמורות במיוחד.

שיטת הייצור: להכין פחות - שווה יותר

קוניגסג ממשיכה לייצר דגמים ייחודיים ומהדורות מוגבלות שנחטפות מראש על ידי לקוחות מכל העולם. דגם Jesko למשל יוצר בכמות מוגבלת של 125 יחידות. דגם CC850 תוכנן תחילה ל-50 יחידות, אך בעקבות הביקוש הגובר הוגדל ההיקף ל-70 מכוניות. דגם Gemera, ההייפרקאר בעל ארבעת המושבים, הוגבל ל-300 יחידות - כולן נמכרו מראש 'על הנייר', מה שהופך אותו לנפוץ יחסית בקנה המידה של קוניגסג. הדגם החדש, Sadair’s Spear, גרסה ייעודית למסלול, ייוצר ב-30 יחידות בלבד, שכולן נמכרו עוד לפני שנחשף לציבור.

העתיד: דגמי-המשך וחדשנות

קוניגסג מתכנן להציג דגמים/גרסאות חדשות בהגבלות ייצור קיצוניות כהרגלה, אולם המיקוד נשאר בשילוב חוויית נהיגה "חייתית", לרוב עם מנועי בעירה פנימית בשילוב מערכות היברידיות מתקדמות. ב–2026 צפוי להגיע מחליף ל-Jesko; בנוסף צפויות גרסאות ביצועים חדשות לפלטפורמת Gemera המהפכנית.

ומה עושים בקוניגסג בנתיים? לפי חלק מהשמועות ברשת הם התחילו לתכנן מטוסים, משעמום, אחרי הכל, כמה אפשר לשבת בחיבוק ידיים? צריך לשמור על כושר...