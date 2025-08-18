המאבק על עתיד האוטונומיה: ווימו בחרה בחיישנים וטסלה במצלמות

בכנס AI4 בלאס־וגאס שנערך לאחרונה, עלתה שוב המחלוקת החריפה סביב הדרך הנכונה להביא את המכוניות האוטונומיות לשוק. סריקנת' טירומלאי, סגן נשיא להנדסה בווימו (חטיבת הרכב האוטונומי של אלפבית), הציג סדרת הדמיות שהראו כיצד חיישני ליידאר ורדאר מסוגלים לזהות תנועות עדינות של הולכי רגל או סכנות נסתרות - במקרים שבהם מצלמות בלבד כשלו לחלוטין. "החיישנים מספקים רשת ביטחון נוספת, חיונית במיוחד בתנאי נהיגה קיצוניים ובמזג אוויר קשה", אמר.

מנגד, אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, מקדם חזון הפוך לגמרי: הסתמכות מלאה על מצלמות ובינה מלאכותית. מאסק טען בעבר כי "ליידאר מיותר ומי שנסמך עליו – נידון לכישלון". טסלה אף השיקה לאחרונה שירות רובוטקסי ניסיוני באוסטין, טקסס, המתבסס על מצלמות בלבד ונראה כמוכיח את עצמו (בשלב זה הניסוי כולל נהגים מפקחים מאחור ההגה).

הפער בין שתי החברות בולט גם בהיקפי הפריסה: ווימו כבר השלימה מעל 100 מיליון מיילים בנהיגה אוטונומית לחלוטין בחמישה שווקים בארה"ב, בעוד שטסלה דיווחה על כ־7,000 מיילים בלבד בנהיגה ללא נהג בטיחות עד סוף יולי.

טירומלאי אמנם נמנע מלתקוף ישירות את טסלה, אך הבהיר כי "בבחינה אובייקטיבית, חשוב להסתכל על הסטטיסטיקה של הבטיחות - ובעיקר על הביצועים בקנה מידה רחב".

במקביל, ווימו ממשיכה לשלב גם טכנולוגיות בינה מלאכותית מתקדמות. היא בוחנת את שילוב מודלי ג'מיני מבית גוגל ואת מערכת EMMA הפנימית שלה. עם זאת, טירומלאי הודה כי למערכות אלו מגבלות משמעותיות – הן יקרות, מטפלות בהיקפי נתונים מוגבלים, ובשלב זה אף אינן כוללות אינטגרציה מלאה עם החיישנים הפיזיים.

הדיון משקף שאלה רחבה יותר עבור כל תעשיית הרכב האוטונומי: האם להמר על פתרונות זולים ופשוטים הנשענים על מצלמות ואלגוריתמים, או להבטיח רשת ביטחון מקיפה יותר באמצעות מערך חיישנים מורכב - גם אם כרוך הדבר בעלויות גבוהות יותר שיתכן ובסופו של דבר יביאו להאטה במירוץ לעתיד אוטונומי בעולם הרכב.