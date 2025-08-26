הקורבט CX נחשף: הקונספט שמערבב בין מכונית-על למטוס קרב

הקורבט CX ( צילום: יצרן )

באירוע Monterey Car Week נחשפה לאחרונה מכונית הקונספט החדשה קורבט CX מבית שברולט. ה-CX מציגה שילוב מרשים בין עיצוב ייחודי שמבוסס על אלמנטים אווירונאוטיים לטכנולוגיה מתקדמת של הנעה חשמלית, והיא מהווה פריצת דרך בעיצוב מכוניות-העל האמריקאיות.

חדשנות שמגיעה ממישיגן הקונספט פותח בידי צוות Chevrolet Performance Studio בוורן, מישיגן, במסגרת סדרת תרגילי עיצוב גלובליים, כאשר כל סטודיו הביא את נקודת המבט הייחודית שלו לקורבט הפנטסטית. ה-CX הוצגה לראשונה באירוע היוקרתי Monterey Car Week, כקונספט שאמנם לא יגיע לייצור סדרתי, אך ישפיע על דגמי העתיד של מכונית העל האמריקאית.

עיצוב פורץ דרך - בין מטוס לחללית

הקורבט CX מציגה קווי עיצוב חדים, אף מחודד וגובה כולל של 41 אינץ' בלבד - נמוך ב-9 אינץ' מקורבט Stingray. הגג החשמלי נפתח אוטומטית בעת שהנהג מתקרב, ומכניס אותו לתא נוסעים בעיצוב עתידני - כולל זוג מושבים בסגנון חללית, הגה "יוק" וסביבת מידע דיגיטלית המקרינה נתוני ביצועים ישירות על השמשה הקדמית.

ביצועי על - ארבעה מנועים חשמליים, מערכת ואקום ומערכת אווירודינמית מתקדמת

הקורבט CX הוא רכב חשמלי לחלוטין - ללא מנוע V8 מסורתי, אלא ארבעה מנועים חשמליים שמפיקים יחד מעל 2000 כוחות סוס, כשהאנרגיה נשאבת מסוללת 90 קוט"ש שמוטמעת בשלדה. תעלולי האווירודינמיקה כוללים ערוצים פעילים, דיפיוזר אחורי ענק וכנף מתכווננת - לצד מערכת ואקום ייחודית שמנצלת מאווררים לשליטה בזרימת האוויר והצמדת המכונית לכביש, בדומה לשיטות שמוכרות ממכוניות מסלול ייחודיות.

גרסת מרוץ וירטואלית – CX.R Vision Gran Turismo

יחד עם קונספט הכביש, פותחה גם גרסה מרוץ אימתנית בשם CX.R Vision Gran Turismo, לכבוד 25 שנים לקורבט המרוצים. היא מציגה עיצוב קיצוני עוד יותר, כנף אחורית ענקית, שילוב חומרים קלים ומערכות היברידיות מודרניות. בשונה מהגרסה הרגילה, כאן שוכן מנוע V8 טווין-טורבו בנפח 2.0 ליטר, המסוגל להגיע ל-15,000 סל"ד ולהפיק עד 900 כוחות סוס, בתוספת שלושה מנועים חשמליים שמעלים את ההספק הכולל ל-2000 כוחות סוס. בקורבט המרוץ נעשה שימוש בדלק סינתטי ירוק שפותח במיוחד בתקופה האחרונה.

בקרוב – הקורבט CX וה-CX.R יתארחו בעולם הווירטואלי

למי שלא יוכל להחזיק בקונספט הנדיר במציאות, GM מאפשרת לחוות את הרכב דרך משחק המירוצים Gran Turismo 7, בו גם הגרסה הרגילה וגם המרוץ יהיו זמינות לנהיגה וירטואלית.