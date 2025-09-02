ברש"ת מזהירים מפני התופעה השכיחה של 'שירותי חניית רכבים' ואף מגבירים צעדים משפטיים נגד החאפרים.

לקראת גל הנסיעות בחגים ולאור ריבוי מקרי עוקץ, רשות שדות התעופה מתריעה מפני גורמים המציעים שירותי חניית רכבים (Valet Parking) בנתב״ג.

ברשות מבהירים כי אין בנמל התעופה שירות מסוג זה, וכל מי שמציע אותו פועל באופן לא חוקי, ללא פיקוח, ועלול לגרום לנזקים כבדים לנוסעים.

במחלקת תלונות הציבור של נתב"ג התקבלו לאחרונה פניות רבות מנוסעים שעשו שימוש באותם גורמים וכשחזרו מחו"ל גילו כי רכבם נסע מאות ואף אלפי קילומטרים בזמן ששהו בחופשה. אחרים קיבלו רכבים פגועים, ולעיתים, זמן רב לאחר שובם, גם דוחות תנועה, קנסות על חניה אסורה ודוחות מהירות. נוסעים רבים אף סיפרו כי לא הצליחו לקבל חשבונית על השירות ששילמו עליו.

ברש"ת מדגישים כי השירותים הללו מוצעים על ידי "חאפרים" בלבד, ללא היתר ובניגוד לחוק. הרשות אינה אחראית לנזקים שנגרמים לנוסעים או לרכבים וכל מי שבוחר בשירות כזה נוטל על עצמו את מלוא הסיכון.

בעקבות ריבוי המקרים, רשות שדות התעופה החליטה להחריף את הצעדים נגד אותן חברות, להגיש תביעות משפטיות, להרחיק את נציגיהן משטחי נתב"ג ולפעול למניעת פעילותן בתחומי השדה.