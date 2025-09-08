קו עיצובי חדש ( צילום: צילום מסך )

חברת ב.מ.וו משיקה בישראל ובעולם את ה-X3 לדגם 2025, ומביאה איתה רוח חדשה לקטגוריית רכבי הפנאי־יוקרה. הדגם החדש נשען על פלטפורמת Neue Klasse החדשנית ומציע שינוי יסודי בעיצוב, מוטיבציה לעולמות החשמל וההיברידי, ומענה ישיר לדרישות התובעניות של שוק היוקרה והטכנולוגיה בשעה זו.

עיצוב חיצוני ופנימי: מינון נכון של מודרניות ושימושיות ה-X3 תוכנן עם דגש על פרופורציות רבות עוצמה: אורך שהוגדל ל-4.75 מטרים, גריל קדמי מעוצב ועדכני ופנסים אחוריים אופקיים שמעניקים לרכב נוכחות מודרנית. תא הנהג משנה את פניו עם מסך מגע מרכזי ענק בהתאמה לטרנד העכשווי, תצוגה עילית דיגיטלית לכל רוחב השמשה ומערכת קישוריות שמאפשרת צפייה בוידאו, שיחות זום ותפעול מלא של כלל מערכות הרכב בצורה קלה ואינטואטיבית. הנעות וביצועים: קדמת הטכנולוגיה לצד מנועי הבנזין והפלאג-אין מוצגת לראשונה גרסה חשמלית מלאה: BMW iX3 החדשה. בגרסה זו, שני מנועים חשמליים המפיקים יחד 470 כ"ס, עם סוללת ליתיום-יון גדולה במיוחד בנפח 108 קוט"ש. כל אלה מאפשרים טווח מוצהר לפי WLTP של עד 800 קילומטר בטעינה אחת. טעינה מהירה (DC) משלימה את היעד: 309–372 ק"מ נוספים בעשר דקות או 21 דקות ל-80%.

עיצוב חדשני ודינמי ( צילום: יצרן )

קו עיצובי שונה ( צילום: יצרן )

אבזור, מרחב ופינוק

רמת האבזור גבוהה מאוד כבר בדגמים הבסיסיים: דשבורד דיגיטלי, מושבים חשמליים, חימום ואיוורור מתקדמים, חלון גג פנורמי, מטען אלחוטי ועוד. תא המטען נדיב (עד 520 ליטר בגרסה החשמלית), ויש גם תא מטען קדמי לטובת אחסון נוסף. המושב האחורי אידיאלי לשני מבוגרים ומציע מרווח רגליים משמעותי כתוצאה מהממדים החדשים.

גם מערכות בטיחות מתקדמות מגיעות כסטנדרט: בלימה אוטונומית מלאה, תיקון סטייה מנתיב, התרעת שטחים מתים, ניטור תנועה חוצה, ומערכות לנהיגה חצי-אוטונומית כולל שמירה בנתיב בכבישים מהירים, סיוע במעברי צמתים והתחמקות ממכשולים בפתאומיות.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

צג עילי לכל אורך הדשבורד ( צילום: יצרן )

קיימות וחומרים ירוקים

החברה שמה דגש על כך ששליש מהרכב מיוצר מחומרים ממוחזרים - מה שמציב את BMW X3 החדשה בסטנדרט מוביל באחריות סביבתית: איזון פליטה סביבתית מושג כבר אחרי 21,500 ק"מ בלבד, ואף פחות כאשר את הטעינה מבצעים במקורות ירוקים כמו בעמדות שנטענות מפאנלים סולרים או מערכת אגירת אנרגיה (בטריה ביתית).

מחיר, תגובות וביקורת

המחיר בישראל מתחיל מ-424,900 ש"ח לגרסה הבסיסית, עם גרסאות נטענות וחשמליות במחירים גבוהים יותר. כלי הרכב זוכה לביקורות מצוינות על הביצועים, האבזור, טווחי הנסיעה, הנדסת האנוש והעיצוב, לצד זה שרבים הצביעו על כך שלרכב מחיר גבוה ודיגיטציה שמעט מוגזמת עבור חלק מהלקוחות השמרנים שאוהבים את הרכבים שלהם פשוטים ורועשים.