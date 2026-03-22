במשך שנים ניסו יצרניות הרכב לשכנע אותנו שכפתורי המגע הם ההתפתחות המודרנית של עיצוב הפנים. הם נראים נהדר בתמונות היח"צ, מעניקים תחושה נקייה וטכנולוגית, אך במציאות הם התגלו כמתסכלים לשימוש, דורשים הסטת מבט מהכביש והופכים מהר מאוד למגנט לטביעות אצבעות. כעת, פרארי לא רק מודה בטעות, אלא גם חושפת את המניע האמיתי שמאחורי המגמה: כסף.

החיסכון שמאחורי המסך בראיון ל-Autocar India, הודה מנכ"ל פרארי, בנדטו ויניה (Benedetto Vigna), בכנות יוצאת דופן: ייצור של פקדי מגע זול ב-50% מאשר ייצור של כפתורים ומתגים פיזיים מסורתיים. "המגע הוא משהו שנועד לטובת הוזלת עלויות" הסביר ויניה, כשהוא חושף שמאחורי הדיבורים על "חדשנות" עמד פשוט רצון לקצץ בעלויות הייצור. למרות החיסכון המשמעותי, פרארי החליטה לשנות כיוון. לפי ויניה, המעבר חזרה לכפתורים אמיתיים - למרות העלות הגבוהה יותר - מאפשר לפרארי לבדל את עצמה בשוק שמוצף ברכבים שנראים כולם אותו דבר. "אנחנו רגילים לעשות משהו אחר, משהו ייחודי," הוא ציין.

תיקון טעויות העבר

המחויבות של פרארי לשינוי היא לא רק הצהרתית. החברה הודיעה כי היא תציע לבעלי דגמי ה-Purosangue וה-12Cilindri הקיימים אפשרות ל-"Retrofit" (התקנה רטרואקטיבית): החלפת גלגל ההגה העמוס בכפתורי מגע בגלגל הגה חדש הכולל כפתורים פיזיים ומתגים "אמיתיים".

הדגמים החדשים ביותר של המותג כבר מיישמים את הגישה הזו. ה-Luce, המכונית החשמלית הראשונה של פרארי (שפותחה בשיתוף עם ג'וני אייב, מעצב אפל לשעבר), תכלול תא נוסעים המשלב אלמנטים אנלוגיים ודיגיטליים, עם שפע של כפתורים ייעודיים למערכות קריטיות כמו בקרת האקלים, במקום לקבור אותם בתוך תפריטים במסך המגע.

מגמה עולמית?

פרארי אינה לבד. בעוד מותגים כמו ב.מ.וו ומרצדס ממשיכים לדבוק בגישה המינימליסטית והממוחשבת, יצרניות כמו קבוצת פולקסווגן, יונדאי וטויוטה כבר הודיעו על חזרה חלקית לכפתורים פיזיים בעקבות ביקורת נוקבת מצד הנהגים.