חשמלית חדשה בלי מקדמה: החל מ-1,850 ₪ לחודש

רכב SUV חשמלי מתקדם, שמוצע כעת בתנאים יוצאי דופן ( צילום: יח"צ )

יותר ויותר נהגים בישראל עוברים לרכב חשמלי השקט בנסיעה, החיסכון בהוצאות הדלק והטכנולוגיה המתקדמת הופכים אותו לבחירה טבעית למשפחות רבות.

אלא שבדרך כלל המחיר הגבוה משאיר את החלום הזה רחוק. כעת מגיעה הצעה שמצליחה לעורר עניין רב בקרב נהגים שמחפשים לעשות את המעבר. מדובר בדגם BYD ATTO 3 COMFORT FL – רכב SUV חשמלי מתקדם, שמוצע כעת בתנאים יוצאי דופן: רכב חדש לחלוטין. 0 ק״מ. ללא מקדמה. החל מ-1,850 ₪ לחודש בלבד. אספקה מהירה תוך 48 שעות.

ביצועים שמרגישים בכל נסיעה

ה-BYD ATTO 3 מציע שילוב מרשים של כוח, טווח נסיעה וטכנולוגיה מתקדמת כזה שמציב אותו כאחד הדגמים הבולטים בקטגוריית ה-SUV החשמליים.

בלב הרכב נמצא מנוע חשמלי חזק שמפיק 204 כוחות סוס, עם כוח זמין באופן מיידי כבר בלחיצה הראשונה על הדוושה. המשמעות היא תאוצה חלקה וזריזה ותגובה מהירה במיוחד, גם ביציאה מהמקום וגם בעקיפות בכביש.

הביצועים מלווים בסוללה מתקדמת מסוג Blade Battery, אחת מטכנולוגיות הסוללה החדשניות של BYD, שמעניקה טווח נסיעה של עד כ-420 ק״מ בטעינה אחת – טווח שמספיק לרוב הנהגים למספר ימי נסיעה ללא צורך בטעינה.

השילוב בין מנוע חזק, טווח נסיעה מרשים ומערכת הנעה חשמלית שקטה יוצר חוויית נהיגה שונה לגמרי מהרכב המסורתי: עוצמתית, חלקה ושקטה בדיוק כמו שרכב חשמלי מודרני צריך להיות.

סביבת נהג מתקדמת ומודרנית

תא הנהג של ה-ATTO 3 תוכנן סביב הנהג עם סביבת שליטה טכנולוגית ומרשימה.

במרכז הדשבורד נמצא מסך מולטימדיה גדול שמסתובב בין מצב אופקי ואנכי, ומאפשר שליטה מלאה במערכות הרכב, ניווט ואפליקציות.

לצדו נמצא לוח מחוונים דיגיטלי, כפתורי שליטה נוחים והגה מודרני שילוב שיוצר תחושה של רכב מתקדם וחדשני כבר מהרגע שנכנסים אליו.

בונוס למהירי החלטה

בנוסף לתנאים המיוחדים, מי שמחליט בימים הקרובים מקבל גם: עמדת טעינה במתנה כך שאפשר להתחיל ליהנות מהרכב החדש כבר מהרגע הראשון.

מלאי מוגבל