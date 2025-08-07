חסכי הילדות של יוסי והאננס | החדשות הלא באמת חשובות

אננס מסתנן לוועדת הכספים: האננס שהצליח איפה שחוקי ההגירה נכשלו.

חמור על אומגה במהירות 100 קמ"ש? בואי מירב – לא ברור אם מדובר בקריאה לעזרה רק אל תשכחו לכבות את האורות, זה חוסך תאונות (לא בדוק).

משוואת השבוע: "אם את אשכנזייה – את בטח מאמינה" מסקנה חינוכית שמבוססת על אפס מחקר ומאה אחוז דעה קדומה. האננס בתגובה: “נראית, מדברת – בטוח מאמינה”.

אבא ובנו – ומה שביניהם" כשהמשקעים של הילדות מתנקזים היישר לילד.

גיל ההתבגרות מאחר טיפה: לפעמים זה לא נגמר בתיכון, לפעמים זה לא נגמר בכלל. עד גיל 80 וששון שאולוב.

הילדה המאמינה מסכמת: “האשכנזים באלוקים, המזרחים בששון שאולוב”. ואמן על זה.

מבוגרות בלי נרות בבקשה" לא נרחיב. ובבקשה בלי להדליק.

ומופע האופרה שלא בא בטוב למאבטחים.

עד כאן החדשות הלא באמת חשובות של השבוע. ואל תשכחו: לא כל מה שחשוב הוא באמת מעניין, ולא כל מה שמעניין הוא באמת חשוב. אבל אננס בכנסת? זה לגמרי חדשות. 🍍

