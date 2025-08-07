כיכר השבת
בין הזמנים קורע מצחוק

חסכי הילדות של יוסי והאננס | החדשות הלא באמת חשובות

כשהאננס חודר לוועדת הכספים, חמור מתעופף באוויר, ויוסי פשוט יוסי – תדעו שאתם כנראה בחדשות הלא באמת חשובות של השבוע | צפו בפרק בין הזמנים מיוחד (VOD)

3תגובות
החדשות (הלא באמת חשובות) של השבוע • מגיש: יוסי עבדו | תסריטאי ועורך: דניאל פרץ (צילום: ערוץ הכנסת, לפי סעיף 27א)

אננס מסתנן לוועדת הכספים: האננס שהצליח איפה שחוקי ההגירה נכשלו.

חמור על אומגה במהירות 100 קמ"ש? בואי מירב – לא ברור אם מדובר בקריאה לעזרה רק אל תשכחו לכבות את האורות, זה חוסך תאונות (לא בדוק).

משוואת השבוע: "אם את אשכנזייה – את בטח מאמינה" מסקנה חינוכית שמבוססת על אפס מחקר ומאה אחוז דעה קדומה. האננס בתגובה: “נראית, מדברת – בטוח מאמינה”.

אבא ובנו – ומה שביניהם" כשהמשקעים של הילדות מתנקזים היישר לילד.

גיל ההתבגרות מאחר טיפה: לפעמים זה לא נגמר בתיכון, לפעמים זה לא נגמר בכלל. עד גיל 80 וששון שאולוב.

הילדה המאמינה מסכמת: “האשכנזים באלוקים, המזרחים בששון שאולוב”. ואמן על זה.

מבוגרות בלי נרות בבקשה" לא נרחיב. ובבקשה בלי להדליק.

ומופע האופרה שלא בא בטוב למאבטחים.

עד כאן החדשות הלא באמת חשובות של השבוע. ואל תשכחו: לא כל מה שחשוב הוא באמת מעניין, ולא כל מה שמעניין הוא באמת חשוב. אבל אננס בכנסת? זה לגמרי חדשות. 🍍

מערכת החדשות הלא חשובות של השבוע מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי, כך תוכלו לעקוב גם מאחורי הקלעים. ואם יש לכם רעיון לשידוך עבורו - גם תוכלו לעשות את זה בלחיצה כאן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

3
הכי שפוי שיש בימים אלו
הכי שפוי שיש בימים אלו
2
השבוע זה היה טובבבבבבבבב
אמ
1
אין עליך יוסי איזה הורס אזותי עם ששון שאולוב הרגה אותי תודה! עשיתה לי תיום
ךלחיע

